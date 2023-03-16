Блинкен о поставках польских МиГ-29 в Украину: это суверенное решение страны
Передача четырех польских истребителей МиГ-29 в Украину является суверенным решением страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, которое приводит CNN.
"Что касается решения Польши предоставить Украине самолеты, посмотрите, это суверенные решения для стран по поводу того, что они предоставят Украине для защиты от российской агрессии", - говорится в заявлении.
Блинкен добавил, что США тесно сотрудничают с десятками стран в этих вопросах, но разные страны делают разные вещи в ответ на то, что у них есть и какие есть потребности. Госсекретарь не указал, что решения Польши могут изменить позицию администрации президента США Джо Байдена по поводу F-16 для Украины.
"Наше внимание было сосредоточено на том, чтобы сделать все возможное, чтобы убедиться, что Украина имеет то, что ей нужно. Что Украина может использовать и что ей особенно нужно в этот момент, имея дело с наступлением, которое мы видим со стороны России на востоке страны. Также это касается подготовки собственных наступательных операций в последующие недели и месяцы, поскольку она стремится вернуть больше территорий, которые Россия у нее захватила", - пояснил госсекретарь.
Блинкен сказал, что было бы ошибкой сосредотачиваться на одной системе вооружения в любой момент времени. Он говорил об огромном характере военных ресурсов, необходимых Украине, включая противовоздушную оборону, артиллерию, боеприпасы и бронетехнику. По его словам, министр обороны США Ллойд Остин возглавил процесс объединения десятков стран, чтобы найти необходимую для Украины помощь.
Напомним, сегодня, 16 марта, президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна передаст Украине первые четыре МиГ-29 в ближайшие дни.
Координатор Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что передача Украине истребителей МиГ-29 от Польши не повлияет на позицию США по поставкам F-16.
Следует заметить, что президент США Джо Байден отказался передавать F-16 Украине. Он пояснил, что такую технику следует оставить внутри государства.
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