Блинкен передал Ирану послание после убийства главаря ХАМАС, - CNN

Государственный секретарь США Энтони Блинкен передал через Катар послание Ирану. Вашингтон призывает Тегеран не реагировать на убийство главаря ХАМАС Исмаила Гании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Источник издания отметил, что Блинкен во время разговора с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мохаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани обратился к нему с просьбой. Госсекретарь США попросил передать послание Ирану и ливанской группировке "Хезболла". По данным CNN, сообщения были направлены, чтобы снизить эскалацию на Ближнем Востоке. Блинкен призвал не реагировать на убийство лидера "Хезболлы" Фуада Шукра и главаря ХАМАС Исмаила Гании в Тегеране. Отмечается, что премьер-министр Катара согласился передать сообщение.