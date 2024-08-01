Блінкен передав Ірану послання після вбивства ватажка ХАМАС, - CNN

Державний секретар США Ентоні Блінкен передав через Катар послання Ірану. Вашингтон закликає Тегеран не реагувати на вбивство ватажка ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Джерело видання зазначило, що Блінкен під час розмови з прем'єр-міністром та міністром закордонних справ Катару шейхом Мохаммедом бен Абдулрахманом Аль Тані звернувся до нього з проханням. Держсекретар США попросив передати послання Ірану та ліванському угрупуванню "Хезболла". За даними CNN, повідомлення були спрямовані, щоб зменшити ескалацію на Близькому Сході. Блінкен закликав не реагувати на вбивство лідера "Хезболли" Фуада Шукра та ватажка ХАМАС Ісмаїла Ганії у Тегерані. Зазначається, що прем'єр-міністр Катару погодився передати повідомлення.