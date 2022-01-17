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Блінкен обговорив з главою МЗС Польщі протидію агресії Росії проти України

Автор: Дмитрий Кузнецов

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау в телефонній розмові обговорили протидію агресії Росії проти України. Глави дипломатичних відомств США і Польщі виступили за діалог з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держдепартаменту.

"Вони (Блінкен і Рау - ред.) обговорили продовження співпраці в дипломатичних відносинах з Москвою, а також вжиття заходів щодо стримування подальшої російської агресії (проти України - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Блінкен висловив Рау вдячність Польщі за лідерство на східному фланзі НАТО і її роботу на посаді глави ОБСЄ в поточному році.

Нагадаємо, днем раніше Блінкен обговорив ситуацію навколо України з главою МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном.

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