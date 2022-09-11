Блінкен обговорив з головою Єврокомісії підтримку України та енергетичну безпеку

Урсула фон дер Ляєн подякувала Блінкену за інформування про його візит до Києва та "за обмін думками щодо нашої допомоги у сфері безпеки та економіки України".

Блінкен своєю чергою зазначив, що США і ЄС продовжать тісну координацію з підтримки України та просування європейської енергетичної безпеки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 8 вересня, держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським під час свого візиту до Києва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.