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Блінкен обговорив із главами МЗС Франції, ФРН та Німеччини координацію щодо ситуації навколо України

Автор: Анна Полисученко

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив із главами МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном, ФРН Анналеною Бербок та Великобританії Елізабет Трасс координацію підходів до ситуації навколо України. Сторони також торкнулися тем іранської ядерної програми.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Держдеп США.

Також Блінкен з міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Британії обговорили спільну відповідь у разі подальшої агресії з боку Росії.

"Вони обговорили важливість продовження координації для стримування будь-якої подальшої агресії Росії проти України та підтвердили існування консенсусу серед союзників та партнерів щодо того, щоб забезпечити масштабні наслідки та серйозні збитки для Росії за подібні дії", - йдеться в повідомленні.

Держсекретар та його колеги також обговорили загальне занепокоєння щодо темпів розвитку іранської ядерної програми на тлі того, що у Тегерана залишається дедалі менше часу для повернення до СВПД (Спільний всеосяжний план дій щодо іранської ядерної програми).

Також він зазначив, що були порушені теми відносин Литви з Китаєм та ситуації з організацією виборів у Лівії.

Раніше ми писали, що військові кораблі США залишаться в Середземному морі через загрозу РФ в Україні.

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