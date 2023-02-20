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Блинкен обсудил с Эрдоганом поддержку Украины

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (twitter.com/SecBlinken)
Автор: Иван Носальский

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из тем переговоров стала поддержка Украины в войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

В ведомстве отмечают, что в ходе переговоров Блинкен заверил в предоставлении всей необходимой помощи Турции после землетрясений и выразил соболезнования всем пострадавшим из-за катаклизма людям.

"Они также обсудили поддержку Украины в ее защите от российской агрессии и подчеркнули необходимость более тесной работы по двусторонним вопросам, включая оборону, энергетику, торговлю и коллективную безопасность", - добавили в Госдепе.

Напомним, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что его страна не продавала России товары, которые могут быть использованы для войны.

Также мы писали, что США анонсировали выделение 100 млн долларов на помощь Турции и Сирии после землетрясений.

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