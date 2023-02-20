Блинкен обсудил с Эрдоганом поддержку Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из тем переговоров стала поддержка Украины в войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.