Блинкен обсудил бунт Пригожина в РФ с главами МИД Украины и Турции

Как отмечается в заявлении ведомства, Блинкен беседовал в субботу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить ситуацию в России.

"Госсекретарь Блинкен повторил, что поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов не изменится. США будут поддерживать тесную координацию с Украиной по мере развития ситуации", - говорится в релизе.

Также состоялся телефонный разговор госсекретаря и с главой МИД Турции Фиданом, чтобы "обсудить текущую ситуацию" в РФ.

Согласно заявлениям Госдепартамента, Блинкен подтвердил, что поддержка США Украины не изменится, и Штаты продолжат поддерживать "тесную координацию с союзниками и партнерами по мере развития ситуации".

Напомним, что перед этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным заявлял, что его страна готова внести свой вклад для урегулирования ситуации в РФ.

Бунт Пригожина, чем завершился поход боевиков на Москву

В пятницу, 23 июня, основатель российской ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о том, что военные РФ нанесли удар по тыловым позициям его наемников, в результате чего погибло много "вагнеровцев".

После этого "повар Путина" объявил "поход" на Ростов-на-Дону для того, чтобы "разобраться с беззаконием в армии" и наказать министра обороны РФ Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.

После получения 24 июня контроля над Ростовом, а также над Воронежем, Пригожин объявил поход на Москву. При этом позже главарь наемников решил прекратить свой бунт и остановил движение колонн "вагнеровцев" на столицу РФ.

У самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко заявили, что он уговорил Пригожина начать деэскалацию и прекратить свой поход вглубь РФ.

В Кремле тем временем заявили, что возбужденные уголовные дела в отношении вожака "вагнеровцев" из-за попытки переворота они закрывают.

Подробнее о бунте Пригожина в РФ - читайте в материале РБК-Украина.