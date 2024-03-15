Блинкен обсудит поддержку Украины с руководителями Австрии

Переговоры состоятся в пятницу, 15 марта, в Федеральной канцелярии. По их итогам состоится пресс-конференция с участием Шалленберга. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер отметил, что США и Австрия сотрудничают в таких вопросах, как гуманитарная помощь Украине и соблюдение экономических санкций ЕС против России.

Ожидается также, что Блинкен и Шалленберг подчеркнут свой консенсус в международных вопросах. Например, обе страны являются одними из самых сильных сторонников Израиля в ближневосточном конфликте.

Вашингтон и Вена также движутся в одном направлении касательно российской агрессии в Украине, хотя Австрия не желает оказывать военную поддержку Киеву из-за своего нейтрального статуса согласно международному праву.

Кроме того, в Вене Блинкен примет участие в международной конференции по вопросам борьбы с наркотиками.

Помощь США для Украины

На прошлой неделе Блинкен встретился в Вашингтоне с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Среди тем была война между Украиной и Россией.

Ранее Блинкен встретился в Мюнхене с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США.

Добавим, что после провала голосования за законопроект Джо Байдена на 106 млрд долларов на помощь Израилю, Украине и Тайваню, в начале февраля этого года был разработан новый законопроект о помощи трем странам на 96 млрд долларов, но без комплекса по защите южной границы США с Мексикой. На нужды Украины в нем предусмотрены более 60 млрд долларов.

13 февраля Сенат утвердил этот документ. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается выносить законопроект на голосование.

Вместо этого Джонсон начал обсуждать с конгрессменами компромиссный вариант законопроекта. В нем Украине предлагается выделить гораздо меньше средств: 47,69 млрд долларов против заявленных 60,06 млрд долларов.

Белый дом отдает предпочтение законопроекту о помощи Украине, который ранее поддержал Сенат.

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