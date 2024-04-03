Блинкен назвал условия для участия Путина во встрече лидеров G-20

"Если будет консенсус среди всех членов и если это будет полезно, то да. В нынешней ситуации трудно представить, чем это может быть полезно и как может быть достигнут консенсус среди всех участников", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможном рукопожатии Путина и президента США Джо Байдена, Блинкен отметил, что идея никогда не заключалась в исключении России или главы Кремля Владитира Путина из G20.

"Именно действия, именно политика России и Путина запускают то, что происходит с точки зрения отношений России с "Большой двадцаткой" или с "Большой семеркой", со всем миром. Поэтому, если политика изменится, мы ничего не исключаем (рукопожатия Путина и Байдена, - ред.). Проблема в том, что на данный момент у нас нет никаких доказательств того, что политика меняется", - отметил госсекретарь США.

Он также выразил надежду, что наступит день, "и этот день наступит раньше, чем позже", когда отношения между нашими странами и Россией будут сильно отличаться от нынешних.

"К сожалению, это не так, и это не так из-за политики Путина. Россия не является изгоем, и для нас важны не столько отдельные личности, сколько политика, проводимая страной", - подчеркнул Блинкен.

Путин и его участие в G20

В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон допустил участие российского диктатора Владимира Путина во встрече лидеров G20 в ноябре в Бразилии, если она будет "полезной", но отметил, что приглашение диктатора должны поддержать все члены "Большой двадцатки".

Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Добавим, что Путин собирался участвовать в саммите БРИКС в агусте прошлого года. В ЮАР даже рассматривали возможность внесения законопроекта, который предоставит президенту России Владимиру Путину "иммунитет" от судебного преследования.

В конечном итоге Путин не приехал на саммит лично, а Южная Африка попросила Владимира Путина не приезжать на саммит БРИКС, а поучаствовать через Zoom.