Блинкен назвал лучший способ изолировать Иран и его сторонников

Госсекретарь в рамках своего турне по странам Ближнего Востока рассказал, что есть путь, который отвечает потребностям и желаниям Израиля в интеграции в рамках региона.

"Если вы возьмете на себя необходимые обязательства по обеспечению безопасности и пойдете по пути создания палестинского государства, это будет наилучшим способом изолировать Иран и его сторонников", - подчеркнул Блинкен.

Иран - помощник России и боевиков

Напомним, Иран является союзником России в полномасштабной войне против Украины. Страна передает российским солдатам дроны-камикадзе "Шахед", которые используют для ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

К примеру, сегодня, 11 января, спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что из Ирана в Москву прибыл грузовой самолет, на борту которого могли быть ударные беспилотники.

Помимо этого Иран помогает финансировать боевиков на Ближнем Востоке. В частности, страна помогала ХАМАСу, который сейчас воюет с Израилем, а также йеменским хуситам.