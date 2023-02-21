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Блинкен назвал приказ Путина о вторжении в Украину "стратегическим провалом во всех смыслах"

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вторжение России в Украину по приказу диктатора Владимира Путина является стратегическим провалом во всех смыслах.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

"Спустя год после нападения Путина на Украину становится ясно, что его война - стратегический провал во всех смыслах этого слова. Если мы позволим этому остаться безнаказанным, мы откроем ящик Пандоры по всему миру, где сила определяет право", - заявил он.

Блинкен подчеркнул, что никто не хотел начала войны.

"Все хотят, чтобы она закончилась как можно скорее", - добавил он.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что заявления Путина о якобы угрозе РФ со стороны Запада являются абсурдом.

Кроме того, ранее Путин пригрозил "расширить войну", если международные партнеры передадут Украине дальнобойное оружие.

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Соединенные Штаты АмерикиЭнтони БлинкенВойна России против Украины