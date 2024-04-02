Блинкен: лучший ответ на агрессию Путина - Украина, которая твердо стоит на ногах

Во время своего визита в Париж глава Государственного департамента США отметил, что "крайне важно", чтобы страны Запада продолжали поддерживать Украину в ее защите от России.

Он заверил, что помощь украинцам в создании сильных вооруженных сил в долгосрочной перспективе продолжается.

"Мы гарантируем, что у нас будет Украина, которая твердо стоит на ногах в военном, экономическом и демократическом плане. Это самый лучший ответ на агрессию Путина", - добавил госсекретарь.

По его словам, Франция и США "работают изо дня в день", чтобы предотвратить передачу оружия и оборудования России, в том числе из Ирана, Северной Кореи и Китая.

"Это угроза не только для Украины, но и для европейской безопасности в целом. Франция и все европейские страны заинтересованы в том, чтобы сделать все возможное для предотвращения дальнейшего усиления российской военной машины", - подчеркнул Блинкен.