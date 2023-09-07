RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Блинкен намекнул на встречу Зеленского и Байдена в ближайшее время

Фото: Владимир Зеленский и Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Госсекретарь США Энтони Блинкен намекнул на скорую встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

"Я с нетерпением жду возможности обсудить целый ряд вопросов, которые у нас есть, и знаю, что президент (США Джо Байден – ред.) будет с нетерпением ждать встречи с вами в ближайшем будущем", - отметил Блинкен.

Госсекретарь США также подчеркнул, что Байден попросил его приехать, чтобы подтвердить поддержку США и гарантировать, что Белый дом максимизирует усилия, которые союзники прилагают для решения проблем контрнаступления, а также для оказания долгосрочной помощи Украине.

Визит Блинкена в Украину

Напомним, сегодня, 6 сентября, глава Государственного департамента США Энтони Блинкен находится с рабочим визитом в Киеве. Он уже успел почтить память погибших в войне с Россией украинских воинов.

В ходе визита госсекретарь провел встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Впервые информация о новом пакете помощи Украине от США, привезенном Блинкеном, появилась сегодня в СМИ.

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф БайденВладимир ЗеленскийЭнтони Блинкен