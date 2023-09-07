Блинкен намекнул на встречу Зеленского и Байдена в ближайшее время

"Я с нетерпением жду возможности обсудить целый ряд вопросов, которые у нас есть, и знаю, что президент (США Джо Байден – ред.) будет с нетерпением ждать встречи с вами в ближайшем будущем", - отметил Блинкен.

Госсекретарь США также подчеркнул, что Байден попросил его приехать, чтобы подтвердить поддержку США и гарантировать, что Белый дом максимизирует усилия, которые союзники прилагают для решения проблем контрнаступления, а также для оказания долгосрочной помощи Украине.

Визит Блинкена в Украину

Напомним, сегодня, 6 сентября, глава Государственного департамента США Энтони Блинкен находится с рабочим визитом в Киеве. Он уже успел почтить память погибших в войне с Россией украинских воинов.

В ходе визита госсекретарь провел встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Впервые информация о новом пакете помощи Украине от США, привезенном Блинкеном, появилась сегодня в СМИ.