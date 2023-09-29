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Блинкен о наступлении ВСУ: у россиян было много месяцев для построения обороны

Пятница 29 сентября 2023 08:47
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Блинкен о наступлении ВСУ: у россиян было много месяцев для построения обороны Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

У российских войск было много месяцев для построения обороны, поэтому наступление Вооруженных сил Украины проходит "тяжело".

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По его словам, наступление идет "тяжело", но украинские войска уже добились реальных успехов.

Блинкен отметил, что Украина вернула уже более 50% территории, которую захватила РФ с начала полномасштабной войны.

"Сейчас они ведут наступление на юге и востоке. Оно проходит тяжело, и на это есть веская причина - у россиян было много месяцев, чтобы построить оборону, но украинцы достигают реальных успехов", - сказал госсекретарь США.

Блинкен подчеркнул, что украинские бойцы борются за свою свободу и страну, а потому этот факт "в конце концов изменит баланс".

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), ВСУ продолжают штурмы российских позиций на границе Запорожской и Донецкой областей, а также продвигаются под Бахмутом - в настоящее время Силы обороны вышли за территорию Андреевки и Клещиевки.

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