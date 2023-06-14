Блинкен в конце недели посетит Китай: планирует обсудить войну в Украине

По его словам, США считают важным сохранять прямой канал связи с Китаем, несмотря на разногласия между странами.

"У нас есть сферы, где мы не соглашаемся, но как два больших мировых государства важно, чтобы мы имели возможность напрямую общаться друг с другом, чтобы конкуренция не переросла в конфликт", - добавил спикер Госдепа.

Он также напомнил, что США четко выразили обеспокоенность в связи с возможностью передачи летального оружия из Китая в Россию. Но сейчас доказательств поставок нет.

Миллер отметил, что США приветствуют участие любой страны, которая хочет помочь обеспечить справедливый мир в Украине.

"Я уверен, что это будет предметом разговоров во время поездки", - сказал Миллер.

Перенос визита Блинкена

Напомним, Блинкен должен был посетить Пекин еще в феврале 2023 года. Но его пришлось перенести, поскольку, по информации СМИ, над США обнаружили китайский воздушный шар, который мог шпионить за американскими военными объектами.

Тогда воздушный шар сбили, но между странами на этом фоне выросла напряженность. Пекин отрицал обвинения в сборе секретной информации.

Но, как писали американские СМИ, в аэростате все же нашли оборудование, при помощи которого мог происходить сбор данных.