Блінкен і Лавров можуть провести переговори. У Держдепі назвали можливі терміни

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров можуть провести нові переговори. Цілком ймовірно, що вони відбудуться наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника держсекретаря США Вікторію Нуланд .

"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Лавров, ймовірно, проведуть переговори наступного тижня", - сказала Нуланд в ефірі телеканалу CBS.

Представник Держдепу зазначила, що США бачать ознаки, які свідчать про зацікавленість Росії в обговоренні американської відповіді на російські вимоги щодо так званих "гарантій безпеки".

"Ми побачили деякі ознаки того, що Росія зацікавлена в контактах за цими пропозиціями", - додала Нуланд, нагадавши про те, що США і НАТО відправили Москві свої письмові відповіді на її вимоги щодо "безпеки".