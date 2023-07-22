Блинкен о контрнаступлении: когда ВСУ развернут все силы - это приведет к изменениям на фронте

"Мы с самого начала говорили, что это будет трудно. Вы, наверное, слышали, и многие люди говорили о том, что россияне подготовили серьезные и укрепленные линии защиты. Украинцы пробиваются через них", - заявил он.

По мнению Блинкена, украинцы, которые уже освободили половину территорий, которые с начала войны захватили россияне, "имеют уже все для успеха", потому что они "борются за свою землю, за свою страну, за свое будущее, за свою свободу".

"И когда они развернутся и начнут действовать, все силы, которые были обучены за последние месяцы, оборудование, которое предоставили им мы и примерно 50 стран, я думаю, все это будет иметь существенное значение и приведет к изменениям", - заявил госсекретарь США.

Наступление ВСУ

ВСУ ведут активные наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

При этом в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов отмечали, что российские оккупанты в течение многих месяцев возводили несколько линий обороны на оккупированной территории Украины. Поэтому это замедляет продвижение украинских войск.

В целом в Минобороны заявили, что контрнаступление с точки зрения эффективности идет по плану.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.