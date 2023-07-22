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Блинкен о контрнаступлении: когда ВСУ развернут все силы - это приведет к изменениям на фронте

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Еще слишком рано судить об успехах контрнаступления Вооруженных сил Украины. Однако когда украинские военные развернутся - это приведет к изменениям на фронте.

Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на форуме Aspen Security Forum, сообщает РБК-Украина.

"Мы с самого начала говорили, что это будет трудно. Вы, наверное, слышали, и многие люди говорили о том, что россияне подготовили серьезные и укрепленные линии защиты. Украинцы пробиваются через них", - заявил он.

По мнению Блинкена, украинцы, которые уже освободили половину территорий, которые с начала войны захватили россияне, "имеют уже все для успеха", потому что они "борются за свою землю, за свою страну, за свое будущее, за свою свободу".

"И когда они развернутся и начнут действовать, все силы, которые были обучены за последние месяцы, оборудование, которое предоставили им мы и примерно 50 стран, я думаю, все это будет иметь существенное значение и приведет к изменениям", - заявил госсекретарь США.

Наступление ВСУ

ВСУ ведут активные наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

При этом в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов отмечали, что российские оккупанты в течение многих месяцев возводили несколько линий обороны на оккупированной территории Украины. Поэтому это замедляет продвижение украинских войск.

В целом в Минобороны заявили, что контрнаступление с точки зрения эффективности идет по плану.

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Соединенные Штаты АмерикиЭнтони БлинкенВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ