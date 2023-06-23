Блинкен и Гутерриш обсудили "зерновую сделку" после угроз РФ прекратить ее действие

"Мы согласились с важностью Черноморской зерновой инициативы для мировой продовольственной безопасности и насчет негативного влияния на развивающиеся страны в случае ее прекращения", - написал госсекретарь США по итогам переговоров.

При этом вчера, 22 июня, Гутерриш выразил разочарование из-за замедления инспекций судов в рамках "зерновой сделки" и прекращение экспорта через порт "Южный".

"Генеральный секретарь призвал стороны ускорить деятельность и приложить все усилия, чтобы обеспечить продолжение действия этого жизненно важного соглашения, которое должно быть возобновлено 17 июля", - заявил заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак.

Угрозы России

Напомним, последние несколько недель представители Кремля активно заявляют о том, что они не будут продлевать "зерновую сделку" после 18 июля, которая предусматривает экспорт украинских сельхозтоваров по Черному морю. В частности, недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что "у "зерновой сделки" нет шансов".

Оправдывают это представители страны-агрессора тем, что никто якобы не выполняет условия соглашения об экспорте российского аммиака через Украину.

При этом вчера, 22 июня, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Ольга Трофимцева заявила, что уверена на 99,9% в выходе России из "зерновой сделки" в июле.