Блінкен і глава МЗС Канади обговорили єдину відповідь Росії у разі агресії проти України

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з Міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі єдину і рішучу відповідь Росії у разі агресії проти України. Глави дипвідомств також обговорили ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держдепартаменту США.
"Блінкен і Жолі обговорили загальні пріоритети, в тому числі рішучу і єдину відповідь на подальшу агресію Росії проти України", - сказано в повідомленні.
Також наголошується, що глави дипломатичних відомств обговорили готовність союзників і партнерів забезпечити масштабні наслідки і серйозні витрати для Росії в разі нападу на Україну.
Крім того, сторони обговорили ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Нагадаємо, в останній день року, що минає Блінкен обговорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом ситуацію біля кордону України.