Блінкен і глава МЗС Канади обговорили єдину відповідь Росії у разі агресії проти України

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з Міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі єдину і рішучу відповідь Росії у разі агресії проти України. Глави дипвідомств також обговорили ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держдепартаменту США .

"Блінкен і Жолі обговорили загальні пріоритети, в тому числі рішучу і єдину відповідь на подальшу агресію Росії проти України", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що глави дипломатичних відомств обговорили готовність союзників і партнерів забезпечити масштабні наслідки і серйозні витрати для Росії в разі нападу на Україну.

Крім того, сторони обговорили ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні.