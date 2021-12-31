RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Блінкен і глава МЗС Канади обговорили єдину відповідь Росії у разі агресії проти України

Автор: Дмитрий Кузнецов

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з Міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі єдину і рішучу відповідь Росії у разі агресії проти України. Глави дипвідомств також обговорили ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держдепартаменту США.

"Блінкен і Жолі обговорили загальні пріоритети, в тому числі рішучу і єдину відповідь на подальшу агресію Росії проти України", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що глави дипломатичних відомств обговорили готовність союзників і партнерів забезпечити масштабні наслідки і серйозні витрати для Росії в разі нападу на Україну.

Крім того, сторони обговорили ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, в останній день року, що минає Блінкен обговорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом ситуацію біля кордону України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКанадаУкраїнаРосійська Федерація