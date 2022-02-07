Блінкен допускає готовність України до особливого статусу Донбасу. І назвав умову

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна може бути готова до надання особливого статусу для Донбасу. Але якщо буде узгоджена необхідна послідовність реалізації мінських угод.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг за підсумками зустрічі з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем.
"У мінських угодах йдеться про особливий статус Донбасу, і я вважаю, що при відповідній послідовності українці будуть готові рухатися вперед", - зазначив Блінкен.
У той же час, за його словами, загальна картина щодо домовленостей зводиться до того, що всі сторони мають просуватися по більшості своїх зобов'язань, чого не видно з боку Росії.
"Так що, якщо Росія серйозно ставиться до виконання мінських угод, я думаю, що вона знайде сильного партнера в Україні, Франції та Німеччині, які допоможуть їй очолити ці зусилля", - додав Блінкен.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виключив можливість особливого статусу Донбасу з так званим "правом вето", яке б дозволило представникам цих районів у центральній владі блокувати стратегічні рішення України.
Російський переговорник у нормандському форматі на рівні радників Дмитро Козак заявляв, що зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини можлива лише після вирішення питання з особливим статусом Донбасу.