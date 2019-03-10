Через блекаут у Венесуелі загинули 15 осіб

Через відсутність електрики людям неможливо провести процедуру гемодіалізу

Из-за проблем с электроэнергией (блекаут), которые длятся с 7 марта, в Венесуэле погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Как сообщили в Коалиции организаций за право на здоровье и жизнь, по меньшей мере 15 жителей Венесуэлы, в которых были тяжелые болезни почек, погибли из-за невозможности проведения процедуры гемодиализа в результате отсутствия электроэнергии.

По словам руководителя организации Франциски Валенсии, на данный момент более 10 тысяч венесуэльцев нуждаются в процедуре гемодиализа.

"В Венесуэле есть 129 пунктов для гемодиализа, которые обслуживают 10,2 тысяч человек, отсутствие услуг по водоснабжению, электроэнергии и лечению приводит к их смерти", - подчеркнула Валенсия.

Напомним, ранее сообщалось, что в период с ноября 2018 года по февраль 2019 года из-за проблем с электроэнергией в Венесуэле погибли 79 человек. В четверг, 7 марта, из-за масштабного отключения электричества погибли 2 человека.

Отметим, масштабное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло в четверг, 7 марта. Перебои наблюдались в столице Венесуэлы Каракасе и 15 из 23 штатов страны. Одной из причин блэкаута могла стать быть авария на ГЭС в штате Боливар.