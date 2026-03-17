ua en ru
Вт, 17 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Блэкаут" в небе Германии: почему аэропорт Берлина полностью остановит работу 18 марта

05:20 17.03.2026 Вт
2 мин
Пассажирам советуют немедленно изменить планы
aimg Оксана Гапончук
"Блэкаут" в небе Германии: почему аэропорт Берлина полностью остановит работу 18 марта Иллюстративное фото: аэропорт Берлина (Getty Images)

В среду, 18 марта, авиасообщение с Берлином будет разорвано. Администрация аэропорта подтвердила, что все взлеты и посадки отменены, а терминалы будут пустыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление администрации аэропорта в социальной сети X.

Итак, стало известно, что 18 марта аэропорт Берлин-Бранденбург (BER) не будет обслуживать ни одного регулярного самолета. Причиной остановки работы станет забастовка, объявленная немецким профсоюзом Verdi, который представляет работников государственного сектора и транспортной отрасли.

При этом забастовка охватит не только пилотов или бортпроводников, но и наземные службы, без которых работа аэропорта невозможна. Поэтому администрация BER официально обратилась к пассажирам не приезжать в аэропорт, ведь помощи на месте не будет.

Известно, что забастовка объявлена на фоне трудового конфликта между профсоюзом и работодателями государственного сектора. Стороны ведут переговоры о повышении заработной платы и условий труда для работников.

В Verdi заявили, что во время второго раунда переговоров работодатели предложили условия, которые профсоюзный переговорный комитет признал неприемлемыми. Из-за отсутствия компромисса стороны не смогли достичь соглашения, что и привело к объявлению забастовки.

Что делать пассажирам

Администрация Аэропорт Берлин-Бранденбург призвала пассажиров обратиться к своим авиакомпаниям или туроператорам для:

  • перебронирования билетов;
  • поиска альтернативных маршрутов;
  • получения дополнительной информации о перенесенных или отмененных рейсах.

Ожидается, что забастовка серьезно повлияет на авиасообщение в Берлине и прилегающих регионах Германии, поскольку этот аэропорт является главным транспортным узлом столицы.

Авиакомпании уже начали предупреждать пассажиров о возможных задержках и отмене рейсов и советуют проверять статус своего перелета перед поездкой в аэропорт.

Напомним, что накануне украинское правительство создало рабочую группу по подготовке к возобновлению работы аэропортов.

Интересно, что ранее генеральный директор аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский заявлял о том, что "Борисполь" готов возобновить работу в течение месяца с момента открытия воздушного пространства в Украине.

