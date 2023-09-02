Блекаут, графики или без отключений. Будет ли в Украине зимой свет

Спрогнозировать наверняка какой будет ситуация со светом во время нового осенне-зимнего периода невозможно. Однако есть три вероятных сценария развития событий.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Что ожидает Украины осенью и зимой? Три сценария развития ситуации в энергосистеме".

Блэкаут

Блэкаут (полное обесточивание энергетической системы города или целой страны) является худшим сценарием, который рассматривался еще в прошлом году.

Но сейчас такой вариант невозможен, полагают эксперты, опрошенные РБК-Украина. Вместе с тем, украинские военные также не прогнозируют таких же массированных ударов как в прошлом году.

Некоторые специалисты склоняются к мнению, что максимально негативный сценарий мог быть реализован только в том случае, если бы Украина отказалась от восстановления разрушенных объектов, внешней помощи и отключила систему ПВО.

Графики

Не исключено, что одним из вариантов может быть возвращение стабилизационных отключений по всей стране, что переживли украинцы в прошлом году.

Кроме того, если будут ухудшаться погодные условия, могут быть отключения из-за повреждений.

Также эксперты предполагают, что риски стабилизационных отключений с большой вероятностью могут сохраниться в прифронтовых районах, где восстановительные работы было проводить довольно сложно. Речь идет о частях районов Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Вместе с тем эксперты предостерегают, что временные перебои с энергоснабжением будут возможны, поэтому советуют проверить исправность бытовых генераторов, если нужно заменить их новыми, запастись аккумулирующими устройствами и автономными источниками света.

Без отключений

В то же время, если атак на энергосистему не будет, а план ремонтов будет выполнен, то рисков серьезных проблем в е/е практически не возникнет. Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что в таком случае можно будет покрыть потребление и избежать масштабных отключений.

"Если обстрелов не будет, то можно говорить, что почти во всех случаях можно будет покрыть потребление и избежать масштабных отключений", - считает

Правда, в этом случае риски минимизируются в зависимости от импорта электроэнергии. Но если дефицит будет небольшим, можно обойтись и аварийной помощью.

Однако такой сценарий маловероятен, поскольку по многим прогнозам и экспертов и представителей власти атаки россиян могут быть достаточно активными, в том числе на системы передачи э/э от тепловых и атомных электростанций.

Какая ситуация с энергетикой и что говорят власти

Напомним, что в прошлом осенне-зимнем периоде Украина жила в условиях постоянных отключений света из-за ударов армии РФ по объектам энергетики.

Но уже поближе к весне ситуацию удалось стабилизировать и обходиться без графиков отключений.

Сейчас Украина готовится пройти зиму без отключения света и для этого есть необходимые ресурсы. Однако глава Минэнерго Герман Галущенко предупредил: такой сценарий возможен при отсутствии российских ударов по энергосистеме.

Тем временем военно-политическое руководство не исключает новых атак по энергетике Украины со стороны РФ. Правда, на этот раз враг может сделать ставку на дроны, поскольку не имеет такого запаса, чтобы бить залпом в 100 ракет.

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