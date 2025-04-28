Блэкаут в Европе: есть ли угроза для энергосистемы Украины

Блэкаут в Европе

Напомним, что в понедельник, 28 апреля, в нескольких европейских странах произошли масштабные перебои с электроснабжением, которые привели к отключению электроэнергии для миллионов людей.

Согласно сообщениям, в Испании в понедельник в 12:30 (по местному времени) произошел масштабный блэкаут, когда потребление электроэнергии резко упало с 25 184 мегаватт до 12 425 мегаватт.

Проблемы с электроснабжением не коснулись Канарских и Балеарских островов, а также Сеуты и Мелильи.

В Португалии сбои в подаче электроэнергии начались практически одновременно с Испанией, остановив работу инфраструктуры, аэропортов и вокзалов. Официальных причин отключений пока не озвучено, но ведется расследование.

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