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Блащак заявив про збільшення чисельності американських військ у Польщі

Новини » Нерухомість    25.02.2019 - 11:35
Блащак заявив про збільшення чисельності американських військ у Польщі
Фото: Маріуш Блащак (flickr.com Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)

Міністр вважає, що збільшення військових США корисне для обох країн

Глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак заявив, що в Польщі збільшиться чисельність американських військ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо"

Як зазначається, за словами міністра збільшення військового контингенту буде корисним і для польської, і для американської сторін. Для Вашингтона це означатиме реалізацію однієї зі стратегічних цілей, тобто поліпшення безпеки в регіоні.

"Процес збільшення чисельності військ Сполучених Штатів у Польщі корисний і для Польщі, і для США, тому що в такий спосіб американці досягають політичної мети, якою є гарантування безпеки", – сказав Блащак.

За повідомленням газети "Rzeczpospolita", американська сторона розглядає розміщення у місті Познань на заході Польщі штаб-квартири, якою мав би керувати дво- або тризірковий генерал. Міністр Блащак наголосив, що всі такі рішення США будуть корисними для цілого регіону та східного флангу НАТО.

Раніше глава Міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що Європі пішло б на користь, якби США розмістили свої ракети з ядерними боєголовками на континенті.

РБК-Україна писало, посол США у Польщі Жоржет Мосбахер заявила, що США збільшить кількість американських військовослужбовців у Польщі.

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