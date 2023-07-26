Благословлял оккупантов. Митрополит УПЦ МП в Сумской области получил подозрение

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП в Сумской области, который благословлял российских оккупантов и оправдывал агрессию РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Как отмечается, Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшего митрополита Роменской епархии УПЦ МП Алексея Масленникова, публично оправдывающего вооруженную агрессию РФ против Украины.
После начала полномасштабного вторжения России епископ бежал в страну-агрессор, где одним из первых поддержал захватнические действия Кремля.
Кроме того, в сентябре 2022 г. он принял участие в богослужении в монастыре Свердловской области РФ. Во время службы он совместно с представителями РПЦ благословлял российских военных, которые воюют против Украины.
Также в ходе литургии клирик восхвалял решение диктатора Владимира Путина о проведении мобилизации в России для пополнения оккупационных группировок страны-агрессора.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.
Деятельность УПЦ МП в Украине
В декабре 2022 года правоохранители провели ряд обысков на территории храмов УПЦ Московского патриархата в разных областях Украины и нашли доказательства, свидетельствующие о сотрудничестве с РФ.
После этого президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрещении в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в России. В ряде областей Украины запретили деятельность УПЦ МП и лишили их права пользоваться земельными участками.
Напомним, настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской Епархии Украинской православной церкви Московского патриархата подозревают в разжигании межрелигиозной розни.
Также СБУ сообщила о подозрении митрополиту и секретарю Овручско-Коростенской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата в Житомирской области. Они производили и распространяли агитационные материалы, которые провоцировали религиозную рознь.
К тому же, недавно в Украине впервые вынесли приговор митрополиту УПЦ Московского патриархата.
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