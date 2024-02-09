ua en ru
Пт, 09 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Благотворительный вечер бокса SpartaBox при поддержке Favbet собрал 5 млн грн

Пятница 09 февраля 2024 16:12 charity
UA EN RU
Благотворительный вечер бокса SpartaBox при поддержке Favbet собрал 5 млн грн Фото: благотворительный вечер бокса SpartaBox при поддержке Favbet собрал 5 млн. грн (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Украинская iGaming-компания Favbet стала генеральным партнером благотворительного вечера бокса бойцовского клуба SpartaBox, на котором собрали 5 млн грн на восстановление спортивной школы в Николаеве и поддержку украинских военнослужащих,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Собрать необходимую сумму удалось благодаря благотворительному аукциону, на котором разыграли несколько ценных лотов: боксерские перчатки с подписью Президента Украины, портрет экс-главнокомандующего с автографом, перчатка из белого золота с бриллиантами, а также возможность наградить поясом WBF победителя главного боя.

Часть вырученных средств также направят на поддержку подразделения патрульной полиции им. Нестора Махно и Ударной роты БпАК «Бойові Хрущі».

Знаковый подарок украинским болельщикам сделал и Арам Фаниян, который в главном поединке вечера нокаутировал мексиканца Франциско Меркадо и стал чемпионом мира по версии WBF. Это уже 23-я победа украинского боксера на профессиональном ринге.

"Спорт имеет большую силу объединять людей вокруг совместных увлечений и целей. И то, что этот вечер бокса даже перевыполнил свою благотворительную цель, - лучшее тому подтверждение. Favbet и далее будет поддерживать спортивные события, которые содействуют восстановлению Украины и помогают нашим военным. Спасибо организаторам за профессионализм, а спортсменам - за технические и зрелищные бои", - комментирует Денис Акимов, Head of Sport Marketing в Favbet.

Группа компаний Favbet продолжает сотрудничество со SpartaBox и за пределами большого ринга. Сейчас при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation в бойцовском клубе работают бесплатные секции по борьбе и боксу для детей и подростков из семей военнослужащих и ВПЛ.

Спортивные секции - часть инициативы "Сильніші разом" большого проекта фонда под названием "Клуб Супергероїв", раскрывающего суперспособности украинских детей через образование и спорт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины благотоврительность
NEWS
Стоят новые задачи. Сырский сделал первое заявление в должности главнокомандующего ВСУ
Стоят новые задачи. Сырский сделал первое заявление в должности главнокомандующего ВСУ
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить