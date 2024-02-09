ua en ru
Пт, 09 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Благодійний вечір боксу SpartaBox за підтримки Favbet зібрав 5 млн грн

П'ятниця 09 лютого 2024 16:12 charity
UA EN RU
Благодійний вечір боксу SpartaBox за підтримки Favbet зібрав 5 млн грн Фото: благодійний вечір боксу SpartaBox за підтримки Favbet зібрав 5 млн грн (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Українська iGaming-компанія Favbet стала генеральним партнером благодійного вечора боксу бійцівського клубу SpartaBox, на якому зібрали 5 млн грн на відновлення спортивної школи у Миколаєві та підтримку українських військовослужбовців,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зібрати необхідну суму вдалося завдяки благодійному аукціону, на якому розіграли кілька цінних лотів: боксерські рукавички з підписом Президента України, портрет екс-головнокомандувача з автографом, рукавичка з білого золота та з діамантами, а також можливість нагородити поясом WBF переможця головного бою.

Частину виручених коштів також направлять на підтримку підрозділу патрульної поліції ім. Нестора Махна та Ударної роти БпАК "Бойові Хрущі".

Знаковий подарунок українським вболівальникам зробив і Арам Фаніян, який у головному двобої вечора нокаутував мексиканця Франциско Меркадо та став чемпіоном світу за версією WBF. Це вже 23-тя перемога українського боксера на професійному ринзі.

"Спорт має велику силу об’єднувати людей навколо спільних захоплень та цілей. І те, що цей вечір боксу навіть перевиконав свою благодійну мету, - найкраще тому підтвердження. Favbet і надалі підтримуватиме спортивні події, які сприяють відновленню України та допомагають нашим військовим. Дякую організаторам за професіоналізм, а спортсменам - за технічні та видовищні бої", - коментує Денис Якимов, Head of Sport Marketing у Favbet.

Група компаній Favbet продовжує співпрацю зі SpartaBox й за межами великого рингу. Зараз за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation у бійцівському клубі працюють безплатні секції з боротьби та боксу для дітей і підлітків із сімей військовослужбовців та ВПО.

Спортивні секції - частина ініціативи "Сильніші разом" великого проєкту фонду під назвою "Клуб Супергероїв", що розкриває суперздібності українських дітей через освіту та спорт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України благотоврительность
NEWS
Стоять нові завдання. Сирський зробив першу заяву на посаді головнокомандувача ЗСУ
Стоять нові завдання. Сирський зробив першу заяву на посаді головнокомандувача ЗСУ
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити