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Благодатний вогонь привезуть в Україну: в ПЦУ розповіли коли

Автор: Дмитро Левицький

Благодатний вогонь, який сьогодні зійшов в Єрусалимі, привезуть в Україну. Православна церква України очікує, що вогонь прибуде в країну вранці 2 травня.

Про це заявив заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій Зоря на сторінці у Facebook.

За його словами, Благодатний вогонь привезуть до Михайлівського Золотоверхого собору Києва близько 10-ї години ранку неділі, 2 травня. Вогонь привезуть звичайним авіарейсом.

"Немає жодної справді вагомої потреби витрачати шалені кошти на чартерні рейси, особливо в час пандемії, щоби на кілька годин раніше привезти Святе Світло", - написав Зоря.

Нагадаємо, Благодатний вогонь зійшов сьогодні вдень у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. Після сходження вогонь передають вірянам та представникам християнських конфесій, які розвозять його по світу.

Додамо, предстоятель ПЦУ Епіфаній обіцяв, що після прибуття в Україну Благодатний вогонь поширять між українськими церквами.

Крім того, в ПЦУ розповіли, як працюватимуть церкви на Великдень в умовах карантину.

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