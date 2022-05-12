RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Завдяки Україні. Адміністрація Байдена лобіює продаж Туреччині нової зброї, - WSJ

Прапор США (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

США зможуть продати Туреччині передове озброєння у вигляді керованих ракет класу "повітря-повітря" AIM-9 Sidewinder і AIM-120 Amraam, радарів, а також електроніку для модернізації турецьких винищувачів F-16. Адміністрація Байдена попросила дозвіл на продаж цього озброєння у Конгресу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

На думку військових експертів, роль Туреччини у війні в Україні, поставки БПЛА і закриття Босфору для військових кораблів з РФ допомогли істотно поліпшити відносини Анкари з Вашингтоном і можуть підготувати ґрунт для продажу F-16.

Білий дім може використовувати угоду з продажу ракет для оцінки рівня підтримки в Конгресі пропозиції про продаж 40 нових F-16 Туреччини. Продаж ракет AIM-9 Sidewinder і AIM-120 Amraam разом з радарами та іншим обладнанням обійдеться Туреччині більш ніж в 400 мільйонів доларів.

Поки що адміністрація Байдена направила неофіційний запит ключовим лідерам обох палат Конгресу. Якщо вони схвалять продаж, буде офіційний запит до конгресменів на угоду.

Раніше повідомлялося, що Туреччина і Казахстан домовилися про військову співпрацю. В рамках підписаної угоди планується спільне виробництво БПЛА, а також передача технологій і навчання персоналу для технічного обслуговування і ремонту БПЛА армії Казахстану.

Також нагадаємо, що США просили Грецію передати Україні ЗРК С-300. Однак Афіни відмовляються, посилаючись на істотне зниження обороноздатності країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиТурция