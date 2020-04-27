Завдяки "Великому будівництву" президента в "Охматдиті" врятують більше дитячих життів, - Голик

В "Охматдиті" провели унікальну операцію з трансплантації кісткового мозку дитині, і завдяки відкриттю нового корпусу таких операцій зможуть проводити більше. Про це написав Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"У перших числах квітня, коли телеканали приїхали знімати "Охматдит" після завершення основних будівельних робіт в ньому в точно обумовлений на нараді в листопаді у президента термін - 31 березня, спілкувався з головним лікарем Іриною Дмитрівною. Вона тоді сказала, що в "Охматдиті" проведена унікальна для нашої країни операція, але оприлюднити її подробиці поки не можна. Вже можна", - повідомив Голик.

За його словами, лікарі лікарні провели успішну операцію з трансплантації кісткового мозку дитині від нерідного донора. "Низький уклін лікарям "Охматдиту" за їхню працю", - додав Голик.

Очікується, що після відкриття нового корпусу лікарі зможуть проводити в 4 рази більше операцій по трансплантації кісткового мозку.

"Це не перша дитяча лікарня, до будівництва якої я маю відношення. Але кожне врятоване дитяче життя - безцінне. Спасибі всім, завдяки кому", - підкреслив він.

Як писало РБК-Україна, раніше Юрій Голик заявив, що 31 березня були завершені основні будівельні роботи в новому корпусі "Охматдиту". Роботи проводилися в рамках ініційованої президентом Володимиром Зеленським національної програми "Велике будівництво", згідно з якою буде побудовано і відремонтовано сотні шкіл, лікарень і дитячих садків, а також 6,5 тисяч км доріг по всій країні.

Нагадаємо, будівництво нового корпусу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" розпочалось у 2011 році і неодноразово переривалося. У листопаді 2019 року за дорученням президента будівництво відновилося, і оновлений "Охматдит" почне приймати пацієнтів з 1 червня 2020 року.