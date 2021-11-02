Автомобільні поїздки на BlaBlaCar подорожчають для пасажирів мінімум на 10%

Прийдешнє введення плати за користуванням сервісом BlaBlaCar призведе до подорожчання поїздок для пасажирів. Точний розмір комісії при бронюванні поїздки знаходиться на стадії затвердження.

Про це розповів CEO і співзасновник BlaBlaCar Ніколя Брюссон в інтерв'ю РБК-Україна Авто.

Вже в кінці 2021 року або початку 2022-го популярний сервіс пошуку попутників для автомобільних поїздок BlaBlaCar введе в Україні плату для користувачів карпулінга. Сервіс залишиться безкоштовним для водіїв, а ось пасажирам доведеться платити комісію при ойлайн-бронюванні поїздки на платформі.

"Для пасажирів з'явиться комісія при онлайн-бронюванні поїздки на платформі — розповів CEO і співзасновник BlaBlaCar. — Цей збір буде повністю повертатися, якщо водій або пасажир скасовують поїздку".

При цьому оплата самої поїздки, як і раніше, буде здійснюватися готівкою безпосередньо водієві. На цей час розмір комісії ще не затверджено, але відомо, що вона складе не менше 10% від вартості поїздки.

"Розмір комісії поки точно не визначено, - зазначив Брюссон. - Можу сказати, що вона становитиме 10-15% від вартості поїздки".

Відповідно, для пасажирів поїздки на BlaBlaCar подорожчають на розмір комісії.

Нагадавши, акції Tesla обвалилися після слів Маска про те, що контракт з Hertz ще не підписаний. Сервіс з прокату автомобілів має намір замовити 100 тисяч електромобілів Tesla.