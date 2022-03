Бізнеси SCM розгорнули гуманітарний проект "Рятуємо життя"

Наразі до України вже приїхало 117 тонн продуктів, які збирають понад 200 волонтерів-співробітників компанії Метінвест на сортувальному центрі в Запоріжжі.

Лише в березні-квітні 2022 року в рамках проекту "Рятуємо життя" бізнеси SCM контрактують у Європі, доставляють в Україну та формують не менше 400 тисяч наборів виживання. Частково вони вже передані мешканцям, інша частина сформує стратегічній запас провізії для кожного з шести міст.

Вся допомога з Європи спершу іде до хабу в Польщі, де збирають гуртові відправлення. Далі продукти доставляються в координації з урядом України в міста та регіони. Там уже йде активна співпраця з місцевою владою, а також залучаються місцеві волонтери та співробітники компанії для розподілу допомоги.

Основні міста-партнери проекту "Рятуємо життя": Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Кам’янське, Покровськ, Курахове. Це міста, які вже атаковані або можуть бути атакованими Російською Федерацією.

Гуманітарний проект відкритий для співпраці із міжнародними компаніями, які хочуть долучитися до допомоги. Фінансову допомогу або гуманітарній вантаж можна передати через Do It Together.