Для бизнеса расширили программу компенсаций за рабочие места для людей с инвалидностью

Кабинет министров расширил программу компенсации за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью. Отныне компенсацию смогут получить также самозанятые лица и ФЛП, которые являются людьми с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэкономики .

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 21 февраля.

"Также работодатели смогут получить компенсацию за обустройство рабочего места для работника-ветерана, который вернулся с войны с инвалидностью", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

С начала 2025 года по этой программе государство компенсировало бизнесу расходы на обустройство почти 300 рабочих мест, инвестировав в безбарьерность 16 млн гривен.

Также Кабмин расширил перечень вспомогательных средств, за которые можно получить компенсацию по программе. Перечень дополнен техническими средствами, программным обеспечением и услугами, которые обеспечивают перевод с/на украинский жестовый язык как офлайн, так и онлайн.

Что известно о программе

Программа предоставления компенсаций работодателям на обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью была введена в августе 2023 года. Сумма компенсации с 1 января 2025 года составляет до 120 тысяч гривен - за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью I группы, до 80 тысяч гривен - для людей с инвалидностью II группы.

В 2024 году программой воспользовались более 1500 предпринимателей, которые обустроили почти 2000 рабочих мест для людей с инвалидностью. Государство компенсировало бизнесу расходы на 129 млн гривен.