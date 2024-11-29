Бизнес призывает Раду поддержать правительственный проект по механизму определения акцизных ставок

Бизнес-сообщество, объединенное Американской торговой палатой и Европейской бизнес ассоциацией, призывает Верховную Раду поддержать во втором чтении правительственную версию проекта закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия" (№11090) в части подхода к механизму определения и размера акцизных ставок на табачные изделия, в частности, относительно неизменности адвалорной ставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение бизнес-ассоциаций.

Бизнес отмечает, что поднятие, даже постепенное, адвалорной ставки, приведет к увеличению нелегального рынка и меньшей предсказуемости бюджетных поступлений, а также к общим негативным последствиям для всего легального рынка табачных изделий.

“В Украине имплементирована европейская модель налогообложения акцизом табачных изделий. Согласно Директиве 2011/64, применяется смешанная система, суть которой заключается в применении одновременно специфической ставки к единице продукции и адвалорной ставки к максимальной розничной цене. Если посмотреть на европейскую практику, с 2010 по 2024 год 22 из 28 стран ЕС снизили ставку адвалора и соответственно повысили специфическую ставку. В частности, в Нидерландах адвалор снизили до 5%, а в Дании, Португалии, Швеции – до 1%. Показательно то, что во Франции, где самый высокий уровень адвалорной ставки (55%), остается один из самых высоких уровней нелегальной торговли в Европе", - говорится в обращении.

Кроме того, увеличение адвалорной ставки приведет к недополучению запланированных поступлений государственного и местных бюджетов за счет сокращения предложения и спроса на дорогую продукцию.

Европейское законодательство не имеет жестких рамок по размерам адвалорной ставки. Соглашение об ассоциации Украины и ЕС и других международных обязательствах не требуют от Украины повышать адвалорную составляющую. Более того, повышение адвалорной ставки не приближает Украину к выполнению обязательства по минимальной ставке акцизного налога в 90 евро/1000 штук.

"С целью сохранения положительной динамики снижения уровня нелегального рынка табачных изделий, которое показало последнее исследование КАНТАРЬ Украина, и которое удалось достичь чрезвычайными усилиями, просим учесть позицию объединенного бизнес-сообщества при принятии окончательного решения по пересмотру ставок акцизного налога на табачные изделия в рамках дальнейшего рассмотрения и принятия законопроекта №11090", - отмечают бизнес-ассоциации.

Как сообщалось, уровень нелегальной торговли табачными изделиями в Украине остается на высоком уровне – 14,6%. Однако за последний год он существенно сократился, ведь в конце 2023 составил 25,7%.

Это стало возможным благодаря активным действиям правоохранительных и контролирующих органов, а также решительной позиции парламентской временной следственной комиссии (ВСК) по экономической безопасности.

В Американской торговой палате также отмечали, что благодаря усилиям и лидерству народных депутатов, в частности, Даниила Гетманцева, Галины Янченко и Ярослава Железняка, правоохранительных и фискальных органов за 10 месяцев 2024 года удалось обеспечить поступления в государственный бюджет на сумму 1,67 млрд долларов от детенизации. .

Напомним, законопроект №11090 предусматривает перевод ставок акцизного налога на табачные изделия в евро ; продление действующего акцизного графика до 2028 года для окончательного достижения минимального уровня, установленного в ЕС (90 евро за 1000 штук сигарет), а также имплементацию европейской практики по налогообложению табачных сток для нагрева в части дифференциации акцизных ставок по сравнению с сигаретами.

Международный валютный фонд и Еврокомиссия поддержали необходимость установления различных ставок налогообложения на сигареты и табачные стоки для нагрева в Украине, что предусмотрено соответствующим правительственным законопроектом.