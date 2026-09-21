Бизнес призывает перенести запуск еАкциза: из-за промедления бюджет теряет 6,5 млрд грн

Бизнес просит перенести еАкциз на 2027 год

Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Украинская Ассоциация производителей табачных изделий "Укртабак" призывают Верховную Раду включить в повестку дня и как можно быстрее принять законопроект №15532.

Документ предусматривает перенос запуска электронной прослеживаемости обращения алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет на 1 июля 2027 года.

Бизнес считает, что для полноценного запуска системы нужно обеспечить техническую и операционную готовность страны и всех участников рынка.

"Бизнес поддерживает решение о переносе, поскольку для полноценного запуска новой системы необходимо обеспечить должную техническую и операционную готовность как государства, так и всех участников рынка", - говорится в обращении ассоциаций.

Читайте также: Минцифры и бизнес договорились об отсрочке еАкциза до 1 июля 2027

Речь идет, в частности, о стабильной работе компонентов еАкциза, интеграции корпоративных ИТ-решений, перестройке производственных и логистических процессов и обучении персонала. Также необходимо завершить разработку и тестирование государственных программных продуктов и провести сквозное тестирование движения продукции, отмечают бизнес-ассоциации.

Потери для бюджета и бизнеса

По данным ассоциаций, задержка с принятием законопроекта №15532 уже создает проблемы планирования работы компаний. В частности, бизнес не может своевременно купить марки акцизного налога на ноябрь 2026 года.

По подсчетам представителей табачной отрасли, из-за этого Государственный бюджет Украины может недополучить 6,5 млрд гривен.

Новые требования будут касаться широкого круга участников рынка - от производителей и импортеров до дистрибьюторов, логистических компаний, оптовой и розничной торговли.

"Поэтому недостаточное время для подготовки может создать риск для бесперебойного производства и поставок легальной продукции, а также усилить операционную неопределенность для бизнеса", - говорится в обращении на сайте EBA.

Ассоциации призывают парламент не откладывать рассмотрение законопроекта №15532 и разрешить участникам рынка получить необходимый период для подготовки и обеспечить организованный переход к новой системе.