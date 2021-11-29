Бізнес зацікавлений у поступовій заміні вантажних вагонів, але не ціною скорочення робочих місць, - експерт

"Інфраструктура УЗ спочатку була розрахована на перевезення понад 1 млрд тонн вантажів на рік, але зараз вона працює лише на третину від свого потенціалу. Ми чудово розуміємо: знос шляхів, рухомого складу та всієї залізничної інфраструктури величезний. Одні лише локомотиви зношені на 90%" , - зазначив Каленков.

За його словами, саме з оновлення локомотивів необхідно розпочинати модернізацію УЗ, оскільки їх брак уже позначився на ефективності її роботи: оборот вагонів за останні місяці впав на 20%. Тобто, для перевезення однієї й тієї ж кількості вантажів йде на 20% більше часу, і в процесі задіяно на 20% більше вагонів.

Експерт наголосив: оновлювати вагонний парк УЗ також потрібно, але не шляхом різкого списання десятків тисяч вагонів, придатних для експлуатації.

"Проектом наказу МІУ пропонується відправити на металобрухт 43% вагонного парку. Це 75 тис. дійсно "немолодих", але відремонтованих вагонів. Замість них планують закупити нові, зарядивши величезними коштами власників декількох вагонобудівних заводів", - написав Каленков.

Він наголосив, що таке рішення призведе до колапсу перевезень залізницею, а також до різкого зростання транспортних витрат та збільшення ціни товарів для кінцевого споживача. Зокрема, у Росії ухвалення аналогічного рішення призвело до збільшення вартості користування вагонами РЗД у 4 рази.

"Прорахувати наслідки цієї ініціативи нескладно: у результаті списання вагонів за віком буде створено штучний дефіцит і вартість користування вагонами зростає в рази. Це збільшить собівартість всіх вантажів, що перевозяться. У деяких випадках заплатить кінцевий споживач, а там, де ціну не можна перекласти, це погіршить конкурентоспроможність нашої продукції на зовнішніх ринках. Експорт зерна, металу та руди скоротиться, туди ж, вниз спрямуються валютні надходження та податки до бюджету. Це також призведе до різкого скорочення робочих місць у реальному секторі економіки", - пояснив Каленков.