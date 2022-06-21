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Бізнес під виглядом гумдопомоги. У Львівській області викрито канал контрабанди

Фото: у Львівській області викрито канал контрабанди (facebook.com/maks.kozytskyy)
Автор: Іван Носальський

Українські правоохоронці викрили контрабандистів, котрі ввозили в Україну товари під виглядом допомоги для наших військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького у Facebook.

Він розповів, що під час огляду автомобілів, які мали перевозити гумдопомогу для українських військових, правоохоронці виявили та вилучили 951 коробку з комп'ютерною технікою марки Apple, Xiaomi, мобільними телефонами марки Apple, Xiaomi, Samsung, новим жіночим взуттям марки Сasadei, Vero, Bomond та брендовим одягом марки Dior.

"Зловмисники підробили документи та везли все це нібито для потреб ЗСУ. На вилучене майно було накладено арешт. Наразі тривають судово-товарознавчі експертизи", - заявив Козицький.

За його словами, загальна вартість вилучених товарів становить орієнтовно 70 мільйонів гривень.

Контрабандна техніка (facebook.com/maks.kozytskyy)

Нагадаємо, раніше правоохоронці у Дніпрі викрили волонтера, який продавав гуманітарну допомогу. Його затримали "на гарячому" під час одержання коштів.

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Львівська областьКонтрабандаЗбройні сили УкраїниГуманітарна допомогаполиция