Бізнес під виглядом гумдопомоги. У Львівській області викрито канал контрабанди

Він розповів, що під час огляду автомобілів, які мали перевозити гумдопомогу для українських військових, правоохоронці виявили та вилучили 951 коробку з комп'ютерною технікою марки Apple, Xiaomi, мобільними телефонами марки Apple, Xiaomi, Samsung, новим жіночим взуттям марки Сasadei, Vero, Bomond та брендовим одягом марки Dior.

"Зловмисники підробили документи та везли все це нібито для потреб ЗСУ. На вилучене майно було накладено арешт. Наразі тривають судово-товарознавчі експертизи", - заявив Козицький.

За його словами, загальна вартість вилучених товарів становить орієнтовно 70 мільйонів гривень.

Контрабандна техніка (facebook.com/maks.kozytskyy)