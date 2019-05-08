Бізнес Трампа втратив понад мільярд доларів за 10 років

Президент США Дональд Трамп втратив 1,17 млрд доларів за десять років: з 1985 по 1994 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The New York Times.

Видання у свою чергу посилається на джерело, що мало законний доступ до федеральних податкових документів американського лідера, які не публікувати раніше. Такі збитки Трампу приносив його основний бізнес - готелі, казино і житлова нерухомість. Також зазначається, що протягом восьми з цих десяти років Трамп зміг уникати сплати прибуткового податку.

Видання нагадує, що в ході передвиборної кампанії Трамп виступав в образі бізнесмена, який зробив себе сам. Він списував складності, що виникали в його бізнесі, на слідство рецесії, що почалася в 1990 році.

Так, в 1990 і в 1991 роки Трамп заявляв про збитки, що перевищують 50 млн доларів, що вдвічі більше, ніж декларував будь-який інший індивідуальний підприємець у той час. Однак газета прийшла до висновку, що проблеми в його бізнес-імперії почалися набагато раніше. Зокрема, в 1985 році він задекларував втрати на 46,1 млн доларів.

Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів США відмовило Конгресу в доступі до податкових декларацій президента Дональда Трампа. Також у Білому домі відмовили в передачі демократам податкового звіту Трампа.

Як писало РБК-Україна раніше, в Конгресі вимагали податкові документи президента за 6 років.