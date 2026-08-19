Бизнес в отчаянии, нужно искать механизмы компенсации убытков: интервью с Гетманцевым

Главное: Масштаб убытков и новые льготы : из-за значительных разрушений складов правительство готовит расширение программы "5-7-9%" и расширение лимитов страхования военных рисков.

: из-за значительных разрушений складов правительство готовит расширение программы "5-7-9%" и расширение лимитов страхования военных рисков. Перераспределение бюджета и отказ от Нацкэшбека : источником финансирования новых льгот должно стать закрытие неэффективных программ (в частности "Национального кэшбека").

: источником финансирования новых льгот должно стать закрытие неэффективных программ (в частности "Национального кэшбека"). Налогообложение посылок : отмена льгот на китайские посылки является необходимой мерой для защиты украинского рынка.

: отмена льгот на китайские посылки является необходимой мерой для защиты украинского рынка. Налоги для ФЛП : Системные изменения в единый налог и НДС для ФЛП нужно отложить до конца войны.

: Системные изменения в единый налог и НДС для ФЛП нужно отложить до конца войны. Пенсионная реформа и накопительный уровень : Правительство готовит реформу с привлечением денег накопительных фондов под 25-летнюю программу строительства 1 миллиона квартир.

: Правительство готовит реформу с привлечением денег накопительных фондов под 25-летнюю программу строительства 1 миллиона квартир. Борьба с теневой экономикой: Выведение из тени хотя бы третьей части из 1 трлн гривен теневого сектора позволит дополнительно привлечь в бюджет до 150 млрд гривен в год.

Атаки на бизнес, отчаяние предпринимателей и меры поддержки

– Мы встречаемся в разгар российских атак на украинский бизнес. Разрушаются хабы и логистические склады крупнейших брендов ритейла. У вас состоялась большая встреча с бизнесом в комитете. О чем там шла речь?

– Ситуация сверхсложная. В таком отчаянии я бизнес еще не видел за все время войны. Rozetka потеряла 70 миллионов долларов – и это деньги, вынятые из оборота, которые просто неискуда вернуть... "Эпицентр" потерял центральный, самый современный в Европе завод, который сейчас точно не восстановится... А это компании с трудовыми коллективами по 40-50 тысяч человек.

Мы часто говорим "Эпицентр" Гереги", но на самом деле это 40 тысяч рабочих, которые создают этот большой, белый бизнес. Это украинские бренды, которые знает весь мир: "Нова пошта", Rozetka, "Сільпо", АТБ. Вокруг каждого из них существует огромная экосистема из тысяч малых и средних предприятий, которые их обслуживают.

Обстрелами россияне буквально "с мясом" вырвали из этой экосистемы финансовую кровь. Убытки по каждому из таких субъектов измеряются миллиардами, и компании оказались на грани остановки.

– Действующие правительственные программы рассчитаны преимущественно на малый и средний бизнес. Планируется ли привлечение крупных игроков?

– Государство ограничено в ресурсах: если бы мы сразу открыли программы для крупного бизнеса, малому и среднему – денег вообще не хватило бы. Однако сейчас крупный бизнес просит расширить эти инструменты, и я с ними абсолютно согласен.

Бизнесу нужны две вещи. Первая – дешевые кредиты. Банковская система сейчас не дает дешевых денег. Программа "5-7-9%" компенсирует проценты только частично, но банки при арбитраже доходов отдают предпочтение безрисковому вложению средств в депозитные сертификаты Нацбанка и государственные ценные бумаги. Они получают процент, ничем не рискуя, вместо того, чтобы кредитовать реальный сектор.

Еще один вопрос – портфельные гарантии. Предприятия потеряли недвижимость, которую можно было бы предоставить в залог. Поэтому государство должно выступать гарантом возврата кредитов через государственные гарантии.

Мы уже обсуждали с премьером и министром экономики расширение программы "5-7-9%". Нацбанк от этой проблемы устранился – у них "все хорошо", они отчитываются о росте кредитования. Но бизнес смотрит на эти отчеты и не понимает, о каких деньгах идет речь.

Потребности "Эпицентра", "Новой пошты" и других измеряются миллиардами. Они готовы брать эти миллиарды из банковской системы под приемлемый процент. Компенсировать потери бизнеса государственный бюджет не может – у нас нет таких средств, только прямые убытки составляют примерно годовой ВВП Украины. Но субсидировать часть процентной ставки и предоставить гарантии государство обязано.

Фото: Даниил Гетманцев (РБК-Украина)

– Вы упомянули о безрисковых доходах банков. Именно поэтому вы выступали за повышение налогообложения банковского сектора?

– Я считаю аномалией ситуацию, когда банковская отрасль зарабатывает сверхприбыли во время войны именно из-за того, что идет война, а Нацбанк применяет соответствующие инструменты для связывания инфляции. Такая аномалия требует реакции правительства.

Аналогичные примеры были в США во время Второй мировой войны, когда вводили налог на сверхприбыль. Мы сделали это в Украине – имеем три года работы налога, прекрасные поступления в бюджет и никакого негативного влияния на стабильность банковской системы.

– А что еще с направлением – страхованием военных рисков?

– Это болезненная проблема номер два. Я три года требовал запуска этой программы, при трех разных составах правительства. С начала года она заработала, но очень условно. По линии Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) от бизнеса с прифронтовых территорий есть целых 400 заявок. Это ни о чем.

Почему программа не действует на полную? Потому что установлен лимит возмещения – до 30 миллионов гривен. Для крупных сетей это слишком малая сумма, хотя малый бизнес мог бы проявлять большую активность. Программу страхования нужно расширять. Если сейчас на нее предусмотрен только 1 миллиард гривен, то эту сумму необходимо увеличивать в 10-30 раз – до 10-30 миллиардов гривен.

Мы ожидаем от Минэкономики соответствующих предложений, и я убежден, что парламентский зал это поддержит, даже если понадобятся дополнительные средства. Лимиты по этим программам должны быть существенно увеличены для всех.

Эффективность расходов, налоговые каникулы и проблемы логистики

– Увеличение "5-7-9%" и расширение страхования требуют десятков миллиардов. Где взять эти средства в условиях жесткого дефицита?

– Через перераспределение неэффективных программ. У нас в бюджете есть до 50 млрд гривен на программы, которые правительством фактически не используются.

Доходит до того, что по каждой пятой программе распорядители средств за целый первый квартал не способны даже пройти процедуру и утвердить паспорт бюджетной программы в Минфине! Деньги выделены, но они просто висят. Это огромная проблема эффективности расходов.

Другой пример – "Национальный кэшбек". Сам бизнес смотрит на это по-разному, но я общался с конкретными предпринимателями, которые прямо говорят: "Не нужен нам этот кэшбек, лучше расширяйте "5-7-9%".

– Бывший министр экономики Алексей Соболев убеждал меня в пользе Нацкэшбека…

– Цифры свидетельствуют об обратном: эффект для роста ВВП от кэшбека составляет 0,10% – это в пределах статистической погрешности. Это была популистская ошибка, от которой нужно отказаться, а средства направить на кредитование "5-7-9%".

– Пострадавший бизнес поднимает вопрос налоговых каникул. Изучаете ли вы эту опцию?

– Налоги берутся с прибыли или с объекта налогообложения. Если объект разрушен – налог и так не возникает. Но сделать общие налоговые каникулы для всего бизнеса невозможно, потому что тогда нам придется распустить армию, которая финансируется исключительно за счет наших внутренних налогов.

Для бизнеса, который реально пострадал от обстрелов, в законе уже есть несколько действенных механизмов. Первый – это статья 100 Налогового кодекса: рассрочка или отсрочка налоговых обязательств по решению Министра финансов (возможно даже за пределами одного бюджетного периода). И Минфин готов идти навстречу Rozetka и другим компаниям.

Второе – форс-мажорная норма: освобождение от выполнения налогового обязательства в связи с невозможностью его выполнения. Мы приняли это еще в 2022 году, и этим инструментом уже воспользовались 11 тысяч предприятий. Это решение применяет Налоговая служба.

Фото: Даниил Гетманцев (РБК-Украина)

– Кроме финансов, с какими еще нефинансовыми барьерами столкнулся ритейл?

– Главные проблемы сейчас две.

Первое – складские помещения. Владельцы складов боятся прилетов и не хотят сдавать помещения торговым сетям, а действующие арендодатели требуют выселения. Это бизнес и прагматичный расчет, поэтому государство должно предложить альтернативные площадки.

Второе – это бронирование работников. Рассредоточение складских хабов требует тяжелого ручного мужского труда – женщины там просто не смогут работать. Предприниматели просят учесть этот специфический фактор при бронировании.

Прогноз на зиму, оценка врага и накопительная пенсионная реформа

– Впереди очередная масштабная атака на энергетику и тяжелая зима. Какими вы видите сценарии развития событий?

– Падение ВВП в первом квартале, топливные проблемы с апреля, трудности с логистикой, блокирование морских перевозок, а к этому добавились еще и точечные обстрелы крупнейших и самых эффективных частных предприятий. Ситуация сейчас хуже, чем в начале 2022 года, когда бизнес имел ресурсы и не был настолько поврежден.

В начале полномасштабного вторжения было оцепенение и растерянность, но экономика еще была целой и имела финансовый запас. Сейчас мы имеем конкретные огромные потери инфраструктуры, разрушенные склады, логистический коллапс и топливный кризис, который зависит от мировых цен. Восстанавливаться под постоянными обстрелами чрезвычайно трудно.

Я никогда не относился к "экспертам" из соцсетей, пророчившим России быстрый экономический крах. У них мощная экономика. Они приспособили ее к условиям войны, активизировали импортозамещение и создали целый международный союз для обхода санкций. Оснований ждать их экономического коллапса нет.

Нам будет очень трудно этой зимой. Но мы выстоим – никакой другой альтернативы у нас нет. Однако следует понимать: любые наши правительственные или грантовые программы – это полумеры во время войны. Без стабильного и долгосрочного мира никакие крупные инвестиции в страну не зайдут, какие бы инвестиционные или индустриальные парки мы ни строили. Мир – это задача номер один.

– Что имеет в виду президент Владимир Зеленский, когда говорит о принуждении России к миру и шагах внутри РФ? Это сугубо милитарная история или совокупность факторов?

– Это комплекс факторов: международное влияние, военная составляющая и переговоры. Президент очень настроен добиться мира. То, что этого не хотят россияне, – правда, поэтому в его риторике и звучит именно принуждение к миру.

– Сохранятся ли в бюджете зимние программы разовых социальных выплат, действовавшие ранее?

– Программу помощи на покупку топлива я считаю абсурдной, а "Национальный кэшбек" – неэффективной. Это была ошибка, от которой нужно отказаться. В то время как были и правильные социальные решения. Например, выплаты пенсионерам по 1500 гривен зимой – это абсолютно правильный шаг. Половина украинских пенсионеров получает средства, на которые выжить невозможно.

– Что с пенсионной реформой, о которой говорят десятилетиями?

– Пенсионная реформа – это задача номер один для правительства. Это популярная реформа для большинства граждан, ведь ее цель – повысить минимальную пенсию до 6-7 тысяч гривен. Это прямое задание президента. Непопулярной она является разве что для тех, кто потеряет спецпенсии и "клановые" привилегии.

Главная проблема предыдущих попыток реформирования пенсионной системы за последние 15 лет – их половинчатость. Составили такую формулу начисления, где из-за различных трюков человек теряет до 20% пенсии, а индексация привязана к устаревшей базе 2017 года.

Мы должны привязаться к росту средней зарплаты и выйти на коэффициент замещения хотя бы 40% (речь о проценте от средней зарплаты, которую получал человек по сравнению с пенсией, - ред.).

Далее должно состояться введение накопительного уровня. Рабочая модель: если работник платит 1% от зарплаты, государство добавляет 1% (вместе 2%); если 2% – государство добавляет 2% (вместе 4%). Негосударственные пенсионные фонды также должны получить четкие гарантии защиты сбережений от инфляции, чтобы эти деньги не сгорели. На данный момент подготовлен соответствующий законопроект.

Привлеченные "длинные деньги" из пенсионных фондов (на 20-30 лет) мы направим на программу строительства 1 миллиона квартир. Это запустит строительную отрасль и даст возможность учителям, медикам, военным и многодетным семьям получить собственное качественное жилье стоимостью 30-50 тысяч долларов с рассрочкой на 25 лет под 3% годовых. Это деньги, которые мы могли бы инвестировать, взяв их у пенсионных фондов.

Фото: Даниил Гетманцев (РБК-Украина)

Бюджет на следующий год, налогообложение посылок и детенизация

– Из чего формируется бюджет на следующий год и где искать источники доходов для покрытия расходов?

– Главное требование к новому бюджету – подготовить его трезво. Раньше подгоняли задачку под ответ: сознательно закладывали недофинансирование армии, чтобы "сшить" цифры для МВФ, а посередине года пересматривали смету.

– Что сейчас изменилось, чтобы начали делать иначе?

– Я постоянно настаиваю, что главный источник внутреннего ресурса – это детинизация. В тени находится более триллиона гривен. Если вывести из тени хотя бы треть, бюджет получит дополнительные 150 миллиардов гривен в год. Реформы Таможни и БЭБ уже приняты нормативно, теперь новое конкурсное руководство должно реализовать это на практике.

– Будут ли потребности вносить изменения в бюджет еще в этом году, чтобы найти деньги на денежное обеспечение военных?

– Изменения будут. Мы повторяем историю прошлого года. Убежден, что мы найдем внутренние резервы. Инициатива должна быть за Минфином – они должны предложить перераспределение внутри бюджета. Расходы на войну будут профинансированы в полном объеме.

– А по поводу следующего года: что ожидаем от партнеров и есть ли гарантии финансирования?

– Мы ожидаем 45,3 миллиарда долларов в следующем году. Это огромные деньги. Они практически гарантированы, но под это мы должны выполнить наши обязательства по меморандумам с Евросоюзом и МВФ. Это не "принуждение" к чему-то вредному – это наши внутренние реформы, необходимые для нормальной работы экономики.

Взять хотя бы резонансный вопрос налогообложения посылок. Я вообще не понимаю, как в стране, где пятый год идет война, может возникать дискуссия: облагать ли НДС китайские товары с маркетплейсов, если этим налогом у нас облагаются хлеб, молоко и мясо?

Депутаты говорят: "Это непопулярно, там покупают памперсы деточкам". Но по такой логике давайте закроем отечественный бизнес! Наши компании уже задумываются над переносом складов в Польшу, в частности Rozetka, чтобы оттуда под льготу в 150 евро без НДС поставлять товары в Украину. Тогда уволенные украинские работники вообще потеряют работу и не будут иметь за что покупать товары на этих маркетплейсах.

Популисты, меряющиеся рейтингами, не понимают: если мы потеряем государственность из-за такой политики, они будут меряться рейтингами где-то в Кракове или Лиссабоне, как это уже было в 1919 году.

Нужно заниматься реальными евроинтеграционными реформами и принимать необходимые решения. Все бизнес-ассоциации написали мне письма в поддержку закона о посылках.

– Тяжелая история была с налогообложением цифровых платформ. А тема НДС для ФЛП – вообще табу для многих депутатов...

– Критика законопроекта о цифровых платформах – это пример чистого популизма. Его поддерживает весь бизнес без исключения! Мы согласовали редакцию, внесли льготу на 2000 евро при продаже собственных вещей, уменьшили ставку с 23% до 10% и сделали автоматическое удержание налога платформой. Но депутаты выпрыгивают на трибуну и кричат о "налоге на обувь или носки", даже не читав документ.

Что касается НДС для ФЛП. Я обещал не менять систему единого налога до конца войны и сдержу это. Однако после войны у нас не может быть двойного лимита для НДС (1 млн гривен для всех и 10 млн для ФЛП). Сейчас сети дробятся на 3,5 тысячи ФЛП, потому что мы сами создали для этого условия.

Единый налог должен поддерживать малый бизнес в плане упрощения учета и самозанятости. Но когда речь идет о косвенном налоге (НДС), который платит потребитель, создание разных режимов в пределах одной страны – это не поддержка малого бизнеса, а схема для крупного бизнеса по уклонению от налогообложения. Пока этот вопрос отсрочен до апреля 2027 года.

– В СМИ обсуждают возможность повышения ставок единого налога для ФЛП уже в бюджете на следующий год. Минфин может пойти на это из-за нехватки средств?

– Пока у нас нет обязательств по повышению налогов для ФЛП. Я не вижу в повышении единого налога существенного финансового потенциала – там незначительные средства. И я против любых изменений до конца войны для упрощенцев.

Главное и самое популярное решение для пополнения бюджета – это детинизация. Пока мы не решим вопрос теневой экономики, составляющей половину ВВП, любое повышение налогов будет штрафом для добросовестного белого бизнеса. Мы не можем этого делать. Сначала нужно прекратить торговлю контрабандой в открытую на рынках и в павильонах.

Фото: Даниил Гетманцев (РБК-Украина)

– Кто это покрывает? Это конкретные люди или система?

– Это клановая система. Она работает так: на среднем звене правоохранительных, фискальных и таможенных органов образуются прочные горизонтальные коррупционные связи.

Если кого-то ловят – его просто заменяют другим человеком. Они могут приостановить схему на месяц, а потом снова возобновляют движение теневых товаров. К этим связям плотно привязан и так называемый теневой бизнес, который этим пользуется.

– Насчет детинизации. Производители сигарет говорят, что доля нелегального рынка снова начала расти, хотя в 2024 году она падала. Почему так?

– В 2024 году этим вопросом системно занимались, поэтому доля тени упала. Сейчас работу ослабили. БЭБ и Нацполиция накрыли фабрику в Черновцах и еще два производства, но это единичные акции. Они почему-то "не замечают" известную Львовскую табачную фабрику, о которой вслух говорю только я.

Новый Кабмин, скандалы в Минцифры и перспективы выборов

– Как вы оцениваете новый состав Кабинета Министров во главе с Сергеем Корецким?

– Это самый сильный финансово-экономический блок правительства с 2019 года. Я знаю Корецкого по работе в "Укрнафте": он пришел на предприятие с колоссальными налоговыми долгами, которые предыдущий менеджмент принципиально не платил, и менее чем за год вывел компанию в прибыль и погасил все долги.

Министр экономики Алексей Кравченко – исключительно профессиональный человек, с которым мы еще в 2022 году готовили план восстановления в Лугано: он делал ее от McKinsey, а я – от Нацсовета по восстановлению. Это очень профессиональный специалист. Члены правительства работают 24/7 и реагируют на вызовы мгновенно.

– В чем заключалась суть вашего публичного конфликта с Михаилом Федоровым и его заместителем Александром Борняковым еще во времена Минцифры?

– Этот конфликт имеет конкретный подтекст по направлениям, за которые я отвечаю как глава комитета.

Игорный бизнес и лотереи. Минцифры провело псевдо-конкурс на лотерейные лицензии, дав потенциальным участникам всего 29 дней на сбор документов. Ни одна международная компания не зашла, лицензии переоформили на действующих монополистов.

Второе – запуск Государственной системы онлайн-мониторинга игорного бизнеса был согласован с Минцифры на октябрь 2025 года. Когда наступил срок, оказалось, что они даже не объявили конкурс, а в бюджете на 2026 год не предусмотрели на это денег. Из-за отсутствия системы государство теряет 20 миллиардов гривен в год.

Еще один вопрос – отсутствие санкций. Регулятор PlayCity под контролем Минцифры не выписал ни одного штрафа операторам за рекламу на пиратских и российских сайтах. По этим фактам прокуратура возбудила четыре уголовных дела.

Провал е-Акциза. На разработку софта для электронного акциза на табак и алкоголь Минцифры дали 2,5 года. Они сорвали все сроки, не разработали подзаконку, а потом пытались обвинить бизнес. Запуск реформы перенесли уже на июль 2027 года, из-за чего бюджет ежегодно теряет 50 миллиардов гривен.

Я голосовал за назначение Федорова. Но если человек допускает системные провалы и покрывает схемы – я не могу молчать только потому, что у него сформирован образ "неприкосновенного кумира". У каждой государственной ошибки есть фамилия.

– Забрасывали также, будто вы пытались делегировать своих людей в регулятор PlayCity...

– Это абсолютная ложь. Я официально заявляю: никогда не просил и не требовал от Федорова никаких кадровых решений, кроме одного – увольнять ворующих чиновников.

– Возможны ли выборы в Украине в ближайшее время и как вы видите свое будущее в политике?

– У меня есть большое желание, чтобы выборы состоялись. Общество и парламент действительно требуют перезагрузки. Но проводить выборы во время обстрелов, когда часть граждан на фронте, а часть за границей – технически и с точки зрения безопасности невозможно.

Выборы должны состояться только после наступления мира. Но после проведения выборов не должно быть вопросов к их легитимности.

По поводу моего участия: я еще не принимал решения о продолжении политической карьеры. Моя главная миссия, которой я посвятил много лет, здоровья и репутации – это довести детинизацию экономики до полной и безвозвратной победы. Я буду делать это в любом статусе – во власти или вне ее.