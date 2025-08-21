Бизнес просит долгосрочной поддержки после разрушений войны: инициативы Рады и Кабмина

В парламенте планируют сбор предложений от бизнеса, чтобы наработать рекомендации для правительства относительно мер, которые реально помогли бы предпринимателям выжить и укрепиться более системно, поскольку они платят налоги, за счет которых ВСУ отстаивает независимость Украины.

Как рассказала Шуляк, на днях Кабмин объявил о важной инициативе - выделение 74 млн грн грантов для 117 компаний, работающих в перерабатывающей сфере.

Предприниматели смогут направить средства на покупку оборудования, мощностей, строительство или реконструкцию производственных помещений. Но для поддержки бизнеса, особенно того, что понес потери из-за войны, нужна системная и долгосрочная модель - точечных решений мало.

"Это очень важный шаг, и такие истории нужно распространять. Более того, необходимо создать систему льгот и преференций. Совместно с грантовой поддержкой это будет эффективно", - подчеркнула Елена Шуляк.

Рабочая группа для поддержки бизнеса

В Верховной раде планируют создать рабочую группу, которая разработает предложения по механизмам компенсаций бизнесу, мощности которого разрушены вследствие войны.

Речь идет не о прямых выплатах, а о косвенной поддержке: налоговых льготах, преференциях или программах энергоэффективности.

"Мы должны разработать рекомендации относительно механизма, который позволит компенсировать бизнесу разрушение его мощностей и инфраструктуры", - пояснила Шуляк.

По ее словам, обращения по поводу государственной поддержки поступают постоянно как от прифронтового бизнеса, так и от компаний в тылу.

Сотни предприятий потеряли имущество, что привело к значительным убыткам. Это ставит под угрозу их существование и поступление в бюджет, от которых зависит помощь ВСУ.

Возможные механизмы помощи

Среди вариантов поддержки - налоговые льготы для предприятий, вынужденных платить за недвижимость и землю, даже если они не работают из-за нехватки клиентов. Это создает финансовое бремя, говорит Шуляк.

Также обсуждается расширение программы "5-7-9" для бизнеса с поврежденными помещениями и использование средств Фонда декарбонизации для энергоэффективного восстановления - при условии соответствующих обязательств со стороны бизнеса по энергоэффективному восстановлению нежилой недвижимости.

Часть помощи могут обеспечить громады, в частности, прифронтовые, которые уже реализуют собственные программы.

"Этот опыт нужно исследовать и систематизировать. Только так мы сможем найти решение, которое поможет пострадавшему бизнесу. Над этим мы и работаем", - акцентировала Елена Шуляк.