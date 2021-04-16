Бізнес прогнозує курс вище 29 гривень за долар протягом року

За даними опитування, 73,2% респондентів вважають, що обмінний курс буде коливатися в межах від 28 грн/долар до 30 грн/долар.

Таким чином, у порівнянні з попереднім кварталом девальваційні очікування бізнесу покращилися: у IV кварталі 2020 року бізнес прогнозував курс 29,68 грн/долар.

Разом з тим, у I кварталі 2020 року бізнес закладав курс 26,01 грн/долар, в II кварталі - 28,28 грн/долар, в III кварталі - 28,99 грн/долар.

Чергове опитування НБУ було проведено з 3 лютого по 3 березня 2021 року серед керівників 687 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств з кількістю працівників. Результати опитувань відображають лише думки респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.