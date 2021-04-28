Бізнес закликав владу враховувати стан економіки України в кліматичних амбіціях

Плани влади щодо зниження викидів повинні базуватися на реальному стані справ у промисловості. У бізнесу немає мільярдів на проведення екомодернізації в стислі терміни.

Зокрема, президент галузевого об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що металургійні підприємства категорично не підтримують проект НОВ2 в поточній редакції, який передбачає, що Україна готова взяти на себе зобов'язання скоротити до 2030 року викиди CO2 на 65% в порівнянні з рівнем 1990 року.

За його словами, рішення про таке зниження викидів має базуватися на відповідних розрахунках.

Своєю чергою, менеджер проектів з екології та технологій Асоціації виробників цементу України ("Укрцемент") Павло Бондарєв також підкреслив, що НОВ2 повинен бути реальним і комплексно враховувати розвиток всієї економіки. І тільки тоді потрібно ставити перед бізнесом реальні цілі, яких бізнес зможе досягти.

"Цементна галузь модернізувалася і знизила викиди CO2, замінивши мокру технологію в основному на суху технологію виробництва цементного клінкеру. Наступним етапом може бути Заміна викопного палива на альтернативні види палива з відходів. Це станеться, якщо сектор поводження з відходами буде продукувати паливо з відходів, і воно буде доступне цементним підприємствам", - розповів Бондарєв.

Гендиректор Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Роман Сластьон звернув увагу, що при розрахунках плану зі зниження викидів Мінекології не враховувався розвиток сільського господарства.

"Ми підключалися до аналізу напрацювань, прогнозів і моделей Мінекології. На початку нас дещо здивували тренди, які закладалися для прогнозів при моделюванні. Зокрема, передбачалося, що не передбачається розвиток сільського господарства України і подальше збільшення продуктивності. Адже саме від продуктивності залежать викиди парникових газів у сільському господарстві", - пояснив Роман Сластьон.

На думку більшості експертів, кліматичні амбіції країни повинні бути збалансовані з економічними цілями, і для цього зобов'язання України слід представити у вигляді певного допустимого діапазону зниження викидів, як це роблять інші країни.

"Багато країн, багатші, більш розвинені, ніж Україна, зараз говорять про якийсь Коридор цілей, про діапазон. 50-52% пропонують США, про діапазон говорить Канада, у 2015 році такі цілі давали Бразилія, Казахстан. Багато хто подавав умовні та безумовні цілі щодо скорочення викидів. Ми вважаємо, що в проекті НОВ2 потрібно чесно порахувати, яка мета для нас безумовна, якої ми будемо досягати за будь-яких обставин, а якої мети досягнемо за умови наявності фінансування", - запропонував директор "Центру економічного відновлення" Кирило Криволап.