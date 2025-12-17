ua en ru
Бизнес предупреждает: законопроект о табаке грозит потерей рабочих мест и сокращением налогов

Украина, Среда 17 декабря 2025 10:40
UA EN RU
Бизнес предупреждает: законопроект о табаке грозит потерей рабочих мест и сокращением налогов Фото: законопроект о табаке грозит потерей рабочих мест и сокращением налогов (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Европейская Бизнес Ассоциация (EBA) и Американская торговая палата (ACC) призывают Раду не принимать законопроект №14245 о повышении контроля за производством и оборотом табачного сырья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление.

Документ может привести к потере рабочих мест, сокращению налоговых поступлений и остановке производств в военное время.

Нарушение международных обязательств и ограничение конкуренции

Законопроект, зарегистрированный в конце ноября, предусматривает обязанность первоочередного использования табачного сырья украинского происхождения. Такой подход, подчеркивают в EBA, ограничивает свободу выбора поставщиков, создает преференции отдельным участникам рынка и не соответствует принципам рыночной экономики. Кроме того, существует риск искусственного завышения цен на сырье и роста себестоимости готовой продукции.

В EBA отметили, что положения законопроекта противоречат статье 42 Конституции Украины относительно защиты конкуренции и нормам Закона Украины "О защите экономической конкуренции" в части запрета антиконкурентных действий органов власти и создания дискриминационных условий для субъектов хозяйствования.

Предложенные нормы также не соответствуют Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, положениям ГАТТ 1994 и Соглашению TRIMs ВТО, которые запрещают установление требований относительно обязательного использования отечественного сырья как условия производства.

Производственные риски в военное время

Законопроект игнорирует и реальные производственные условия. Международные производители используют сырье с четкими стандартами качества - содержание никотина, влажность, вкусовые характеристики, показатели горения.

"На сегодня отсутствует подтвержденная информация о возможности стабильного обеспечения таких стандартов за счет отечественного сырья", - подчеркнули в EBA.

Кроме того, документ не учитывает климатические риски - засухи, наводнения, заморозки, а также форс-мажорные обстоятельства в условиях военного положения. Это создает риск остановки производства в случае отсутствия сырья необходимого качества.

Чрезмерное регулирование

Американская торговая палата в Украине выступает против законопроекта, ведь такой подход "ограничивает свободу выбора поставщиков и противоречит принципам рыночной экономики, не соответствует международным обязательствам, Конституции Украины и действующему законодательству, не учитывает климатические и безопасные условия, может привести к снижению качества продукции, потере конкурентоспособности и росту цен, что особенно опасно в условиях высокого уровня нелегальной торговли".

ACC, в частности, критикует положения о значительном расширении электронного контроля: е-Акциз, электронная маркировка, GPS-контроль транспорта, дополнительный учет. В Палате отмечают, что эти меры дублируют уже имеющиеся механизмы контроля, не соответствуют европейской практике, которая не предусматривает трекинг сырья, и являются технически сложными или нереалистичными в условиях военных рисков.

Экономические последствия

Введение новых требований без оценки эффективности действующих инструментов увеличит операционные расходы бизнеса, не имеет определенных источников финансирования и создает риски для непрерывности производства, добавляют в EBA.

В случае принятия законопроекта в предложенной редакции прогнозируют сокращение внутреннего производства табачных изделий, потерю рабочих мест, уменьшение налоговых поступлений и переориентацию рынка на импорт готовой продукции.

Бизнес призывает Раду не поддерживать проект №14245 и доработать его с учетом позиции бизнеса, принципов конкурентной экономики и международных обязательств Украины.

