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Бізнес підтримав ініціативу Кабміну розробки Національної економічної стратегії

Київ, П'ятниця 14 серпня 2020 21:19
Бізнес підтримав ініціативу Кабміну розробки Національної економічної стратегії
Фото: Кабінет міністрів (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На основі ініціатив будуть розроблені державні цільові програми, що почнуть реалізовуватися вже з 2021 року

У Клубі Кабінету міністрів відбулася зустріч представників уряду, Офісу президента, керівництва Національного банку та українського бізнесу. Учасники дискусії обговорили питання розробки Національної економічної стратегії.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розпочав зустріч з висловлення подяки представникам бізнесу, які зробили значний внесок і допомогли та продовжують допомагати у боротьбі з пандемією.

На основі ініціатив, закладених у документі, будуть розроблені державні цільові програми, що почнуть реалізовуватися вже з 2021 року.

Прем’єр-міністр закликав підприємців долучатися до створення Стратегії та надавати свої пропозиції та бачення розвитку України на наступні 10 років. Стратегія буде розроблятись на платформі Центру економічного відновлення.

Як наголосив Шмігаль, "Національна економічна стратегія 2030" - це єдине економічне бачення всередині країни, що має стати орієнтиром для зовнішніх партнерів України.

"Це впевненість у майбутньому як для бізнесу, так і для населення загалом. Адже основою добробуту українців є саме економічний розвиток, який неможливий без відповідних рушіїв. Саме ця ідеологія лежить в основі для розробки стратегії", - заявив Шмигаль.

Під час зустрічі були представлені 7 векторів розвитку України, які стануть основою розробки стратегії: промисловість, агросектор, видобування, транспортні коридори, IT та R&D, інфраструктура, енергетичний сектор.

Зі свого боку представники бізнесу підтримали ініціативу глави уряду.

"Центр - це відкрита можливість долучитися до створення єдиної економічної візії. Ми отримаємо конкретні вектори розвитку, які узгоджені між владою, бізнесом, громадянським та експертним середовищем, регіональними елітами. Спільно ми вже допомогли Уряду розробити Програму стимулювання економіки, частина наших напрацювань увійшла до Програми дій Уряду та в інші урядові програми", - розказав директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап, презентуючи напрацювання щодо стратегії під час зустрічі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у липні 2020 року підприємства продовжували адаптуватися до діяльності в умовах карантинних обмежень. Четвертий місяць поспіль український бізнес налаштований на скорочення загальної чисельності працівників, про це свідчать дані щомісячного опитування підприємств, яке проводить Національний банк України.

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