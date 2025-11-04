ua en ru
Бизнес во время войны: что обсудили на форуме ММСП в Киеве

Вторник 04 ноября 2025
Бизнес во время войны: что обсудили на форуме ММСП в Киеве
Автор: Артур Дубровенко

В Киеве прошел форум "Вызовы и новые возможности для развития микро-, малого и среднего предпринимательства". Представители власти и бизнеса обсудили восстановление предприятий в пострадавших регионах, реформы рынка труда и инструменты для поддержки бизнеса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

Регуляция и цифровизация

На мероприятии отмечалось, что развитие предпринимательства во время войны невозможно без дальнейшей дерегуляции, цифровых сервисов и доступной инфраструктуры.
Упрощение процедур, модернизация инфраструктуры, поддержка человеческого капитала, доступ к финансированию и восстановление бизнеса, пострадавшего от войны, очертила приоритеты государства Председатель партии "Слуга народа" и профильного комитета парламента Елена Шуляк. Она также обратила внимание на проблему нехватки садиков с укрытиями, что сдерживает выход женщин на работу.

Заместитель министра экономики Александр Циборт сообщил о подготовке законопроекта, который отменяет 63 инструмента госрегулирования и переводит большинство лицензий на декларативный принцип. Также речь идет о запуске ИИ-системы для автоматического предоставления разрешений и внедрении цифровой платформы "Горизонт" в "Дії" для рынка труда.

Прозрачные конкурсы и взаимодействие с государством

Вопросы прозрачности привлечения кадров и взаимодействия бизнеса с государственными органами тоже были в центре дискуссии. Восстановление честных конкурсов на госслужбу и участие бизнеса в конкурсных комиссиях - вопросы, которые поднял президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе.

Тема регулирования труда и цифрового взаимодействия получила поддержку со стороны бизнес-объединений. Глава Национальной платформы МСБ Анна Стрикун напомнила о необходимости создания цифровой канцелярии для обращений бизнеса - сейчас часть коммуникации происходит по почте. Это предложение Александр Циборт пообещал включить в развитие платформы "Пульс"

Координатор Экономической экспертной платформы Олег Гетман предложил изменить программу "Кэшбек на украинское", потому что она не охватывает малый бизнес и требует пересмотра. Эксперт предложил либо расширить ее на ММСП, либо направить средства на более приоритетные направления, в частности на Е-восстановление и адресную поддержку предпринимателей.

Прифронтовой бизнес

Отдельная дискуссия была посвящена бизнесу в регионах, страдающих от обстрелов. Об отсутствии механизмов компенсации для предприятий, разрушенных атаками, и миграционных вызовах говорила основательница платформы "Женщины в бизнесе" Надежда Лисецкая.

Региональные модели развития представила руководитель Комитета инноваций Украинского кластерного альянса Юлия Рыжкова, которая отметила важность кластерных программ для регионов. Она также представила проект Cluster for Regions, в рамках которого уже приняты программы развития в Сумской и Одесской областях, а еще четыре региона ожидают утверждения таких программ.

Проблемы прифронтовых городов подробно очертил президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак. Он призвал увеличить гранты "Собственное дело" в прифронтовых регионах в три раза (до 1,5 млн грн), компенсировать зарплаты работникам пострадавших предприятий и обеспечить бронирование для ФЛП.

Негативное эмоциональное состояние и выгорание предпринимателей и потребность стабильных условий работы для упрощенцев выделила директор Ассоциации прямых продаж Надежда Бедричук.

Представитель аграрного сообщества Михаил Соколов обратил внимание на правовые коллизии для бизнеса в оккупации и зонах боевых действий. Предприниматель не может уволить работников с оккупированной территории, потому что нет, но должен обеспечить их работой, в то же время фермеры на территории активных боевых действий обязаны обеспечить "безопасные условия труда", пояснил он свою позицию.

Елена Лоенко из Харьковского IT-кластера представила локальные проекты цифровой трансформации и подчеркнула важность поддержки STEM-образования и инфраструктуры, в частности подземного технологического парка в Харькове.

О специфике работы бизнеса в Сумской области говорил представитель организации 4-Business Богдан Мосунов, который предлагал упрощение налогообложения: снижение ставки упрощенной системы до 2%, возможность добровольной уплаты ЕСВ, освобождение налога на прибыль при реинвестиции, повышение порога регистрации плательщиком НДС до 10 млн гривен.

Законодательные изменения и рынок труда

Улучшение налогового и трудового регулирования стало отдельным блоком дискуссии. В работе Государственной налоговой службы Украины и Бюро экономической безопасности Украины есть значительные улучшения, но их работа еще далека от идеала, отметил бизнес-омбудсмен Роман Ващук. О международной поддержке МСП и развитии бизнес-альянсов говорил руководитель программы #ReACT4UA Хаген Эттнер.

Глава комитета соцполитики парламента Галина Третьякова очертила законодательные инициативы для поддержки ветеранов, цифровизации трудовых отношений и реформирования правил труда. Отдельно она обратила внимание на необходимость повышения минимальной зарплаты.

Эксперт CASE-Украина Владимир Дубровский объяснил логику законопроекта №13507 о признаках трудовых отношений, который должен ограничить злоупотребления со схемой "ФЛП вместо найма". Ключевой критерий: если на место ФЛП можно подставить юридическое лицо, это настоящий аутсорс.

По его оценкам, схема "ФЛП вместо найма" стоит бюджету около 12-14млрд грн в год

Бизнес во время войны: что обсудили на форуме ММСП в КиевеСколько теряет бюджет Украины (фото форум "Вызовы и новые возможности для развития микро-, малого и среднего предпринимательства")

Гендерное измерение и социальная политика

Тема равенства на рынке труда звучала с нескольких сторон. Президент Женской деловой палаты Наталья Карпенчук-Конопацкая и аналитический центр Achillor представили предложения по модернизации трудового законодательства для обеспечения гендерного равенства. 83% населения Украины считает главной функцией женщин уходовую работу, что закрепляет традиционное распределение ролей, отметила Карпенчук-Конопацкая

Председатель Ассоциации амбасадорок Украины Ольга Веселовская, представила позицию гражданского общества по гендерному равенству. и обозначила основные проблемы.

Из-за высокой продолжительности жизни женщин рынок труда Украины в будущем будет в значительной степени женским, что требует политики стимулирования возвращения украинок из-за рубежа, подчеркнула Надежда Бедричук.

По результатам форума участники согласовали:

  • создание рабочей группы по доработке законопроекта о признаках трудовых отношений;
  • интеграцию норм о гендерном равенстве в закон об оплате труда;
  • сохранение гибких трудовых норм для ММСП после войны;
  • запуск цифровой канцелярии для бизнес-объединений;
  • пересмотр программы "Кэшбек на украинское";
  • расширение грантовой поддержки прифронтовых регионов.

Напомним, на форуме обсудили потери бюджета Украины. Госбюджет теряет сотни миллиардов гривен из-за зарплат "в конвертах", контрабанды и необлагаемых налогом международных посылок.

