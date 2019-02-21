Бізнес залишився наодинці з форс-мажором через неефективну політику НБУ, - експерт

Фото: Олексій Кущ (youtube.com Gazeta. UA)

Західні моделі роботи неефективні в українських реаліях, вважає аналітик

Бізнес залишився наодинці з форс-мажором через неефективну політику Національного банку України (НБУ). Таку думку висловив фінансовий аналітик Олексій Кущ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

"З одного боку, є бажання Нацбанку - створити якийсь універсальний інструмент реагування на ті чи інші кризові ситуації в банківській системі. Тобто вони хочуть показати, що вони діють без поправки на обличчя, на звання, на масштаби бізнесу, що у них є якийсь загальний алгоритм дій, свого роду "протокол лікування", який вони застосовують. НБУ прагне показати в даному конкретному випадку, що він проводить незалежну політику і не піддається тискові ззовні. З іншого боку, такі дії гарні для стабільних економік. Іншими словами, у Швейцарії це добре. Чи добре це в Україні? Питання досить складне", - сказав економіст.

За його словами, у системі процесуального нагляду Нацбанку не знайшли відображення ні події, які сталися у 2014-2015 роках, ні триразова девальвація національного ринку, ні втрата частини територій та частини бізнесів.

"Тобто тут виходить, як у відомому прислів'ї: "Проблеми негрів шерифа не хвилюють". Бізнес, на думку Національного банку, має самостійно вирішувати навіть такі форс-мажорні проблеми, які є наслідком загальної ситуації останніх років", - зазначив Кущ.

На його думку, стандарти банківського нагляду, які намагаються автоматично перенести з західних моделей на наші умови, не працюють.

"У результаті їх штучного застосування наноситься тільки додаткова шкода економіці", - заявив аналітик.