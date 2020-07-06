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Бізнес з початком кризи частково пішов у "тінь", - Мінекономіки

Новини » Економіка     06.07.2020 - 17:10
Бізнес з початком кризи частково пішов у "тінь", - Мінекономіки
Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Реакція на початок кризи у березні була традиційною

Реакцією бізнесу на початок кризи у березні 2020 року стало падіння виробництва та запасів, нарощування збитків. У цілому за даними Держстату падіння економіки України у першому кварталі становило 1,3%.

Пор це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.

"Враховуючи досвід попередніх криз, вважаємо, що частково причиною падіння ВВП у першому кварталі також є розширення тіньового сектору, як реакція бізнесу на значну невизначеність", - йдеться в огляді.

Як зазначається в огляді, результати першого кварталу є досить цікавими з точки зору реакції вітчизняної економічної системи на поширення COVID-19 у світі та в Україні - має місце загальне падіння виробництва при збереженні позитивної динамки основних складових попиту - споживання домогосподарств (+8,1%) та експорту товарів та послуг (+ 0,9%).

Однак умовах досить швидкого реагування внутрішнього інвестора на поширення пандемії COVID-19, найбільше зменшилась інвестиційна компонента ВВП (на 21,4%), також відбулось поглиблення падіння витрат сектору загального державного управління (на 9,7%).

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", наприкінці червня більшість українців (53%) вважають, що економічна криза восени цього року може відбутися через некомпетентність влади.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, у середині травня 57% українців більше побоювалися економічних наслідків від запровадження карантинних обмежень, ніж епідемії коронавірусу.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України ВВПтеневая экономикаМіністерство економічного розвитку і торгівлі
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