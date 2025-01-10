ua en ru
Пт, 10 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Бизнес-ассоциации просят президента подписать закон о повышении акцизов на табачные изделия

Пятница 10 января 2025 10:26
UA EN RU
Бизнес-ассоциации просят президента подписать закон о повышении акцизов на табачные изделия Фото: бизнес-ассоциации просят президента подписать закон о повышении акцизов на табачные изделия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

ICC Ukraine, а также ряд других бизнес-ассоциаций обратились с просьбой к президенту подписать закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно пересмотра ставок акцизного налога на табачные изделия" (№4115-IX).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ICC Ukraine.

Напомним, этот закон был принят Верховной Радой 4 декабря 2024 года и предполагалось, что он вступит в силу с 1 января 2025 года.

"К сожалению, из-за задержки в его подписании у представителей бизнеса отсутствует понимание по планированию своей бизнес-деятельности на этот год, прогнозируемости в уплате налогов в будущем и инвестиционной стратегии в целом. Это связано с тем, что львиную долю в налогообложении табачной продукции составляет акцизный налог, поэтому размер его ставок имеет решающее влияние на бизнес-процессы табачной и смежных отраслей экономики", - говорится в обращении ассоциации.

Аналогичные письма-обращения к президенту также направили Федерация работодателей Украины, Национальная организация розничной торговли, Совет предпринимателей при Кабинете министров.

Как отмечалось, закон №4115-IX предусматривает перевод ставок акцизного налога на табачные изделия в евро; продолжение действующего акцизного графика до 2028 года для окончательного достижения минимального уровня, установленного в ЕС (90 евро за 1000 штук сигарет), а также имплементацию европейской практики по налогообложению ТИЭН в части дифференциации акцизных ставок по сравнению с сигаретами.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в 2025 году цена пачки сигарет вырастет примерно на 40 грн.

По оценкам Минфина, описанным в проекте Бюджетной декларации, принятие закона позволит увеличить поступления в госбюджет в 2025 году на 0,6 млрд грн, в 2026 году - на 5 млрд грн, в 2027 году - на 9,4 млрд грн и в 2028 году - на 13,9 млрд грн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
В двух областях России под удар попали замаскированные военные заводы, - ЦПД
В двух областях России под удар попали замаскированные военные заводы, - ЦПД
DAILY
Курс доллара, цены и зарплаты: что ждет экономику Украины в 2025 году и как на нее повлияет война
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс доллара, цены и зарплаты: что ждет экономику Украины в 2025 году и как на нее повлияет война