Бизнес-ассоциации просят президента подписать закон о повышении акцизов на табачные изделия

ICC Ukraine, а также ряд других бизнес-ассоциаций обратились с просьбой к президенту подписать закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно пересмотра ставок акцизного налога на табачные изделия" (№4115-IX).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ICC Ukraine.

Напомним, этот закон был принят Верховной Радой 4 декабря 2024 года и предполагалось, что он вступит в силу с 1 января 2025 года.

"К сожалению, из-за задержки в его подписании у представителей бизнеса отсутствует понимание по планированию своей бизнес-деятельности на этот год, прогнозируемости в уплате налогов в будущем и инвестиционной стратегии в целом. Это связано с тем, что львиную долю в налогообложении табачной продукции составляет акцизный налог, поэтому размер его ставок имеет решающее влияние на бизнес-процессы табачной и смежных отраслей экономики", - говорится в обращении ассоциации.

Аналогичные письма-обращения к президенту также направили Федерация работодателей Украины, Национальная организация розничной торговли, Совет предпринимателей при Кабинете министров.

Как отмечалось, закон №4115-IX предусматривает перевод ставок акцизного налога на табачные изделия в евро; продолжение действующего акцизного графика до 2028 года для окончательного достижения минимального уровня, установленного в ЕС (90 евро за 1000 штук сигарет), а также имплементацию европейской практики по налогообложению ТИЭН в части дифференциации акцизных ставок по сравнению с сигаретами.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в 2025 году цена пачки сигарет вырастет примерно на 40 грн.

По оценкам Минфина, описанным в проекте Бюджетной декларации, принятие закона позволит увеличить поступления в госбюджет в 2025 году на 0,6 млрд грн, в 2026 году - на 5 млрд грн, в 2027 году - на 9,4 млрд грн и в 2028 году - на 13,9 млрд грн.